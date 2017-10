En EU crece matrícula de latinos en universidades, pero pocos se gradúan

Sacramento, CA. La cantidad de latinos en universidades de California y de todo el país va en franco aumento, pero sus índices de graduación ?y de ingresos siguen muy por debajo de otros grupos de población, revela una medición reciente.

Investigadores de la Universidad Georgetown encontraron que el 12 por ciento de latinos tiene un título universitario o más avanzado, comparado con el 43 por ciento de los blancos y 24 por ciento de los negros.

Audrey Down, vice presidenta Senior de la Campaña por la Oportunidad de “College” (Campaign for College Opportunity), que busca promover la educación superior, dice que en estos tiempos los latinos ya están plenamente representados en las universidades porque ha crecido mucho su ?presencia en las universidades, pero que desertan antes de obtener un grado técnico o antes de terminar su carrera, y sólo un 12% obtiene un grado de licenciatura.

“Una vez que nuestros estudiantes llegan a universidad tienen dificultades para terminar. Y mucha de esa dificultad es por las barreras institucionales que enfrentarán los estudiantes.”

Down agrega que, por ejemplo, la mayoría de los exámenes de evaluación son defectuosos, sus mediciones imprecisas, así que muchas veces mandan a estudiantes a clases remediales, a veces incluso estando calificados para trabajar a nivel universitario, lo que retrasa su trayectoria de estudios y les desanima a seguir.

También comenta que las universidades que ofrecen licenciaturas de cuatro años tienen tal cantidad de requerimientos para graduarse que los estudiantes tienen enormes dificultades para manejarse en el sistema, y muchas veces llegan a tardarse hasta 6 años en lograr su titulación.

Anthony Carnevale, coautor del estudio, quien labora en el Centro Georgetown para la Educación y la Fuerza Laboral (Georgetown Center for Education and the Workforce), dice que los latinos que logran terminar la universidad no están cosechando todos los frutos de su esfuerzo.

“No están ganando lo mismo que los blancos que tienen los mismos niveles de estudio. Eso es independiente de a cuál carrera?se inscriban los latinos, en cuál universidad o si se gradúan; en igualdad de circunstancias, al final siempre ganan menos que los blancos.”

El reporte encontró también que 61 por ciento de los latinos de California tienen una educación escolar por debajo del nivel profesional, comparado con el 32 por ciento de los negros y el 21 por ciento de los blancos.

La investigación “Latino Education and Economic Progress: Running Fastser but Still Behind” (Educación Latina y Progreso Económico: Avanzando Rápido, pero aún Retrasada) cubrió los estados de Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Nevada, New Jersey, Nuevo México, Nueva York y Texas.

El reporte (en inglés), desarrollado por Anthony P. Carnevale y Megan L. Fasules, puede consultarse en cew.georgetown.edu/cew-reports/latinosworkforce/