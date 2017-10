Gabriel Soto estrena la telenovela “Caer en tentación” en EUA

Miami.- El actor mexicano Gabriel Soto rechazó parecerse a su personaje de infiel en la telenovela “Caer en tentación”, pero recomendó mantener “la llama del amor” viva en el matrimonio para no caer en la tentación.

“Yo llevo 10 años en mi relación y estoy muy bien, pero creo que después de 20 ó 25 años caes en otra etapa donde, si no se mantiene viva la llama de la pasión y del amor, pues pueden llegar a pasar este tipo de cosas”, dijo Soto a Notimex.

El actor, que se encuentra en Miami para el estreno este lunes por Univisión de la telenovela en la que interpreta a “Damián”, un hombre rico y cincuentón que comete una infidelidad, pero que no es el villano tradicional, ni el típico mujeriego.

“Es un personaje que se enamora de una persona al principio hasta cierto punto de manera inconsciente pero se empieza hacer un juego que luego se hace imparable y de ahí se detona toda la historia de la telenovela”, señaló.

La telenovela, producida por Giselle González, aborda la infidelidad, “un tema controversial de nuestro tiempo”, según Soto.

“Yo creo que no hay ni una sola pareja que no le pase y que no pase por algún conflicto en algún momento y que llegue a lo mejor alguien que le mueve el tapete como mostramos y a lo mejor le provoque tentación”, consideró el actor sobre la serie de suspenso y drama.

“Aquí los personajes caen en tentaciones y hay problemas como en todas las relaciones humanas y yo no creo que no haya una pareja que no pase por una crisis o por un momento difícil”, apuntó el actor de otras telenovelas como “Vino el amor”.

Soto dijo que la infidelidad hasta cierto punto es “un tema tabú” y que si bien es un tema del que la gente no habla de ello, sucede en muchas parejas.

El galán señaló que si bien la telenovela cuenta con escenas fuertes, son contadas “de una manera erótica que se han salido de lo convencional de lo que estamos acostumbrados a ver en televisión abierta”.

“Es algo bueno porque estamos tratando de innovar ponernos a la latura de lo que el público ya esta demandando en cuestión de contendios”, apuntó.

La telenovela, en la que repite pareja con Adriana Louvier, con quien ya trabajó hace algunos años en “Yo no creo en los hombres”, se basa en el suspenso de descubrir quién causa un accidente al principio, a raíz del amasiato que vive.

Se irán dando diferentes pistas para que el público también descubra la verdad en torno a quién realmente “es el autor intelectual” del accidente, según dijo Giselle González.

Soto, quien se mostrará por primera vez “envejecido” y con canas, dijo que el final es un personaje como todos los seres humanos, que comete errores y también tiene virtudes y actúa conforme a las circunstancias que le tocan vivir.

Ntx