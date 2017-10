Hollywood rompe el silencio de abusos

Por Patricia Betaza.

Se abrió la cloaca en Hollywood y probablemente en toda la industria que tiene que ver con la belleza y el espectáculo: los testimonios de abuso sexual y violaciones de los últimos días contra el productor Harvey Weinstein se han convertido en una bola de nieve imparable. Las mujeres dijeron ¡basta de silencio! Silencio de décadas.

Hasta ahora todo se centra en el afamado productor Weinstein. Las denuncias en su contra servirían para el mejor guión sobre un auténtico depredador sexual. El poder de convertir estrellas, llevó a Harvey a insinuaciones, tocamientos y hasta violaciones, según cuatro de sus víctimas. Entre las mujeres que rompieron el silencio figuran Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y la modelo Cara Delevigne.

En un hecho inédito la Academia Hollywood lo expulsó con este argumento: “lo que está en cuestión es un problema muy grave que no tiene lugar en nuestra sociedad”. Lo dejó su esposa, su abogada y hasta su hermano pide castigo ejemplar para el otrora poderoso productor de Hollywood. Más de 300 de sus película recibieron nominaciones al Oscar, obteniendo 81 premios. El escándalo estalló a principios de este mes con revelaciones de algunas de sus víctimas dadas a conocer por “The New York Times”. Conforme pasaron los días se registraron al menos 40 denuncias.

Entre las películas que pasaron por los estudios de Harvey destacan Tiempos violentos, Shakespeare enamorado, ¡Átame! El discurso del rey; un auténtico Rey Midas de la industria cinematográfica. Ahora hasta el gobierno de Francia dio a conocer que le va a retirar “La Legión de honor”, reconocimiento que le fue entregado por el entonces presidente Nicolás Sarkozy.

El caso de Harvey amenaza con abrir otras cloacas más. La modelo Cameron Russel narró en Instagram el caso de una una joven de 15 años que durante unas pruebas el fotógrafo le metió los dedos en la vagina mientras sacaba sus fotos. Le decía que hacía eso para que las imágenes quedaran más sensuales. La verdadera víctima prefirió el anonimato, pero, según explicó Russell, le pidió que difundiera su testimonio porque el fotógrafo que abusó de ella está en activo. “Hay muchos Weinstein en nuestra industria, no son difíciles de detectar. Si conoces uno, actúa ahora. No esperes 30 años para que The New York Times lo publique”. Sí, que también acaben los abusos en el mundo del modelaje.

¿Cuántos Weinstein habrá por ahí? ¿Cuántas mujeres más se atreverán a romper el silencio?. ¿Cuántas más se llenarán del valor suficiente para denunciar?. Tuvieron que pasar más de 30 años para que se abriera uno de los escándalos de abuso sexual que parece ser el más grande en la historia de la industria hollywoodense. Ya el FBI abrió una investigación, porque no solo se tratar de defenestrar sino también de castigar.