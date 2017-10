Gloria Calzada quiere participar en la producción de “Netas divina

México.- A casi 11 años de comenzar en el programa de Unicable “Netas divinas”, la conductora Gloria Calzada agradeció todos los años de trabajo y reveló que le gustaría participar más en la producción de la emisión.

Después de más de una década en ese viaje confesó en entrevista con Notimex que no modificaría mucho de él. “Cambiaría muy pocas cosas: me gustaría que no se hubiera ido Luz María Zetina nunca, me gustaría poder participar en la producción más… me gustaría, en este momento participar en la producción más”.

Sin embargo la detienen cuestiones de distancias y otros proyectos. “Ninguna de las conductoras participa, entonces tendría que yo alzar la mano para hacerlo”.

Y aunque disfrutaría incursionar como productora no lo ha intentado pues no le gusta apresurar las cosas.

“Proyectos aparte tengo varios, siempre traigo cosas en la cabeza, estoy gestando cosas, pero he dependido también de que todo toma mucho tiempo, y es que desarrollar cualquier tipo de proyecto con todas las de la ley toma mucho tiempo.

“Entonces ya no hablo de lo que está en proceso de pasar porque pueden pasar años y me pueden preguntar lo mismo y parece que no se avanza, pero sí pasa, sólo que es lento”, agregó.

Aprovechó para hacer el recuento de su paso por “Netas divinas”. “Me llevo siempre una enorme alegría y una enorme gratitud. Vivo agradecida porque ha sido un gran regalo en mi vida, me ha traído puras cosas hermosas en todos los sentidos”.

Sostuvo que la dinámica con sus compañeras “siempre ha sido muy buena, muy cortés, todas somos personas super educadas, siempre tienes más afinidad, naturalmente, con unas personas que con otras… Pero se desarrollan muchas complicidades aquí”.

Gloria Calzada está en planes de lanzar un nuevo libro el año entrante, del que más adelante revelará detalles, sólo compartió que quiere tratar temas referentes a la comunicación y el medio ambiente.

Ntx