-Hasta en la oposición trabajan para Meade

Por Héctor Moctezuma De León.

La pregunta que hizo la semana pasada, casi al final de la comparecencia del Secretario de Hacienda José Antonio Meade, ante la Cámara de Senadores, el senador morenista Zoé Robledo, hijo del defenestrado gobernador chiapaneco, Ramiro Robledo Rincón, es eso que los cronistas del futbol llaman el pasecito a la red o un medio gol, esto es cuando al delantero le ponen la pelota para anotar fácilmente en el arco contrario, así se la puso el chiapaneco a José Antonio.

Robledo quiere ser gobernador de Chiapas como candidato de Morena y seguramente piensa que agradando a los priístas con esas preguntas a modo, para quien en las últimas semanas se perfila como el candidato del PRI a la presidencia de la República en las elecciones del próximo año, puede lograr su objetivo.

Por eso da risa cuando algunos priístas critican las coaliciones entre partidos de derecha y de izquierda, -el agua y el aceite- los políticos mexicanos no actúan conforme a una ideología, actúan conforme a sus intereses y eso es lo que hizo el joven Robledo que añora despachar en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez en donde su padre no pudo estar ni cien días.

Lo importante en ese papelazo que jugó el senador al final de la Comparecencia de Meade es saber si contó con el aval de Andrés Manuel, o se fue por la libre, yo pienso que lo tuvo porque hasta ahora el tabasqueño no ha dicho nada al respecto o no se percató de las intenciones de su correligionario.

Creo que lo anterior confirma lo que ya en una ocasión anterior les comenté en este espacio, existe toda una estrategia para posicionar al Secretario de Hacienda para que sea el candidato del PRI en las elecciones del 2018, estrategia que se manifiesta todos los días en las redes sociales y por todos los medios.

Enrique Peña Nieto y la dirigencia priísta saben muy bien que en las próximas elecciones presidenciales la redes sociales jugarán un papel muy importante, más, mucho más, que el que jugó la televisión en la construcción de la candidatura del actual presidente. Las redes sociales van a significar algo así como un 50 por ciento de las posibilidades de triunfo en los comicios del año entrante.

Hoy además de lo de Robledo, la estrategia en redes destaca los logros para la economía mexicana que ha alcanzado el Secretario de Hacienda, a quien además le acaban de comprar un galardón como el Secretario del Año.

En tres meses, dijo Alfredo del Mazo, daría resultados sobre la violencia en el Estado de México, pero los hechos delictivos se han incrementado en el primer mes de su gobierno y ya hay quienes piensan que pronto dejaría de despachar en la principal oficina del Palacio de Gobierno frente a la Plaza de los Mártires de Toluca…Salió el procurador Raúl Cervantes, no se fue, que no es lo mismo, su gestión fue oscura, su ambiciones frustradas pero como se las gasta Enrique Peña Nieto pronto lo veremos reivindicado en otra posición. Se va Cervantes y se lleva algunos muertitos a su clóset…Otra desafortunada declaración de Enrique Peña Nieto, ahora resulta que la población no sabe distinguir entre los actos de corrupción y los que no son… Pocos saben pero el sobrenombre de “Jaguar”, lo adquirió, Armando Ríos Piter por la simpatía que tenía para aquel temible grupo de los “Jaguares” que formó Arturo “El Negro” Durazo con el cual su padre estuvo muy cerca como periodista.

circuitocerrado@hotmail.com