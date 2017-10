Los Claxons se reúnen con Paul McCartney con el fin de promover la paz

Mexico.- Tras su participación en la campaña “La violencia termina cuando la educación empieza”, el grupo Los Claxons se reunió con el ex Beatle, Paul McCartney, miembro activo de Non Violence Project Foundation, con quien pudieron intercambiar algunas ideas sobre la importancia de promover la paz y la no violencia en el mundo.

Debido a los trágicos sucesos que acontecieron en México durante el mes pasado, decidieron no dar a conocer este reconocimiento especial para el grupo mexicano Los Claxons, quienes apoyaron la realización de la campaña internacional “La Violencia Termina cuando la educación empieza”.

Dicha iniciativa fue galardonada en el Festival de Cannes y promovida en más de 36 países impactando a millones de jóvenes y niños, mediante un comunicado.

Los Claxons interpretaron el tema de la campaña y en reconocimiento se reunieron con Sir Paul Mccartney, miembro activo de Non Violence Project Foundation, con quien pudieron intercambiar algunas ideas.

Los Claxons han participado activamente con la organización en México llevando siempre el mensaje de paz y transmitiendo a sus fans la importancia de generar una cultura de paz en México.

Al respecto de este encuentro, el grupo expresó su alegría y su compromiso para promover la no violencia a través de la música.

Por la fundación Rolf Skojonderbrand, cofundador de la organización enfatizó sobre el compromiso y mensaje de Los Claxons:

“Su música es el idioma ideal para que los jóvenes sigan el llamado de la paz. Sin ellos la pieza jamás hubiera impactado como lo hizo en el mundo entero”.

Non Violence Project es una ONG internacional al que se dedica a promover, estudiar y transmitir una cultura de paz y no violencia en el mundo.

Utiliza la música, el deporte y la cultura como medios de transmisión para llevar el mensaje de no violencia. En México ha impactado a más de 10 millones de jóvenes en los 32 estados.

Ntx