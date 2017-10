Michelle Renaud narra experiencia de perder a su mamá a causa del cáncer

México.- La actriz Michelle Renaud comparte la experiencia de perder a su madre a causa del cáncer de mama, por lo que hace un llamado a las mujeres para detectarlo a tiempo a través de la revisión médica constante.

Al participar como embajadora de la campaña #ViveConGlamour en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, platicó que su mamá Laura Ruesga murió hace tres años diagnosticada de este mal en uno de sus senos.

“Hoy estoy segura que si nosotros hubiéramos tenido información, mi mamá estaría aquí porque lo hubiéramos detectado a tiempo. A ella se le halló en etapa cuatro. Debido a que en mi familia no habían casos de cáncer, lo veíamos como algo muy lejano”, explicó.

Recordó que cuando a su madre le informaron que padecía cáncer, ella y su familia se llenaron de pavor; no obstante, iniciaron el tratamiento con la confianza de que todo estaría bien y que ella libraría la enfermedad.

“Cuando mi mamá terminó sus quimioterapias festejamos que el cáncer no nos había matado. Pero de pronto, le dio metástasis y el cáncer de mama se le fue al cerebro. Tiempo después nos dimos cuenta que el cáncer también, desde el principio, estaba en los ovarios”.

Consideró que en México no todos los médicos están capacitados de manera correcta, pues reveló que varios oncólogos le dijeron que los dolores que Laura Ruesga sentía en la cabeza eran mentales.

“Llegamos con un neurólogo muy bueno que nos dijo que mi madre estaba infestada de cáncer en el cerebro. Ahora me arrepiento de no haberle dicho que entendía el dolor que estaba sintiendo. Me siento estúpida de haberle dicho que era mental, porque no era mental, se trataba de algo real”.

Recordó que ella se quejaba de una bolita que detectó mucho antes de acudir con el doctor, pero no le dieron seguimiento médico hasta que fue tarde.

De ahí que la actriz exhortó a las mujeres para que mes con mes revisen sus mamas, que acudan a un centro especializado para practicarse una mastografía y un ultrasonido, pero nunca dejarlo para después.

“El cáncer tan avanzado que le dio a mi madre, nos dio a toda la familia. Nos atacó a mi padre, a mis hermanos y a mí. No quiero decir que me haya destruido la vida, porque finalmente nos enseñó cosas muy positivas y me hizo crecer de muchas formas, aunque me hubiera gustado no vivirlo”.

Michelle Renaud también recomendó a la gente que cambie sus hábitos alimenticios, su estilo de vida y convierta sus emociones en algo positivo.

“Hay que tratar de limpiarnos, de pensar en positivo, de amarnos los unos a los otros, de abrazarnos. También hay que exigirle a las grandes marcas que no le pongan tanto químico a la comida porque esa basura alimenta el cáncer, hay que parar eso”, concluyó.

Ntx.