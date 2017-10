Presenta Dan Brown su libro “Origen”, ambientado íntegramente en España

Barcelona.- Con gran entusiasmo y amor por España, el escritor estadounidense Dan Brown presentó este día en Barcelona su nuevo libro “Origen”, que se desarrolla íntegramente en este país de la península ibérica, dada la vinculación personal del autor con éste.

En La Pedrera, en una multitudinaria rueda de prensa, el autor dejó claro que “amo España y amo Cataluña, y aunque ahora es un momento doloroso, soy optimista y creo que todo se va a solucionar”.

Haciendo referencia al desafío independentista de Cataluña, aseguró que escribe sus libros con el objetivo de crear un diálogo, sobre todo en tiempos turbulentos, “y en estos tiempos, hay que compartir ideas”.

“Origen” se desarrolla íntegramente en España. Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla son los escenarios principales en los que transcurre la nueva aventura de Robert Langdon.

A través de la nueva novela de Dan Brown, el lector recorrerá escenarios como el Monasterio de Monserrat, la Casa Milá (La Pedrera), La Sagrada Familia, el Museo Guggenheim de Bilbao, el Palacio Real o la Catedral de Sevilla.

Brown eligió ubicar su nueva novela en España por su vinculación personal con este país. “España es el primer país que visité fuera de Estados Unidos, tenía 16 años y estuve viviendo con una familia de Asturias maravillosa”.

“Durante mi visita me enamoré de la cultura, de la historia, y sobre todo, de la gente y su lengua. Después he regresado once veces a España, muchas más de las que he estado en ningún otro país, e incluso un año asistí a clases en la Universidad de Sevilla”, expresó.

Aseveró que “siempre he considerado a España una tierra de hermosas paradojas, un lugar poseedor de una rica tradición e historia que, al mismo tiempo, no deja de labrar el futuro innovando en ciencia y tecnología”.

Indicó que por eso, cuando se dispuso a escribir una novela que mezclara lo antiguo y lo moderno, supo que España era el lugar para ambientarla.

Ntx.