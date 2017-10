Muere cantante canadiense Gordon Downie

Ottawa.- El cantante de rock canadiense Gordon Downie murió anoche a los 53 años de edad, víctima de una especie rara de cáncer cerebral.

El vocalista de la banda Tragically Hip venía luchando desde hace dos años contra la glioblastoma, una incurable forma de cáncer.

“‘Gord’ sabía que este día llegaría, su respuesta fue pasar este precioso tiempo como siempre lo había hecho, hacer música, crear recuerdos y expresar una profunda gratitud a su familia y amigos por una vida bien vivida, a menudo sellándola con un beso en los labios”, expresó su familia.

Downie dedicó los últimos años de su vida a dar conciertos para recaudar fondos a favor de las investigaciones del cáncer de cerebro.

Asimismo, se unió a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, conocidos en Canadá como Primeras Naciones.

Visiblemente conmovido y con lágrimas en el rostro, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, manifestó su dolor por la muerte de su amigo.

“Esto duele.’Gord’ era mi amigo, era amigo de todos. El amaba todo lo que le rodeaba, cada historia y aspecto de este país, él quería que fuera mejor, sí, debemos ser mejores de lo que somos”, dijo Trudeau a periodistas en la sede del Parlamento Federal.

Reconoció el apoyo del artista a la causa de los indígenas canadienses y definió que “hoy el país es menos sin Downie”.

El cantante y compositor, quien incursionó algunas veces en la actuación, es autor de los éxitos “New Orleans Is Sinking”, “Blow at High Dough”, “Courage”, “Ahead By a Century” y “Bobcaygeon”.

En mayo del año pasado, Downie anunció su enfermedad terminal y su banda informó que iniciaría “la última gira para ‘Gord’ y todos nosotros”. El concierto final fue en Kingston, Ontario, el 20 de agosto, con 67 mil espectadores.

En una carta difundida por su familia se informó que el artista y escritor vivió varias vidas, como músico por más de 30 años y como padre, esposo, hijo y amigo.

“Gracias a sus fans por el respeto, admiración y amor que le dieron a ‘Gord’ (…) todo eso tocó su corazón y lo lleva consigo ahora que camina entre las estrellas”.

