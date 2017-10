Germán Montero, satisfecho con ser compositor de sus propios temas

México.- El cantante de banda Germán Montero dijo sentirse satisfecho por realizar sus propios temas como compositor y darles voz con el sentimiento a flor de piel, por lo que promociona su sencillo, “No estabas en mis planes”, que se desprende de su nuevo disco del mismo nombre.

En entrevista, Montero destacó que a dos días de haber lanzado el corte a estaciones de radio a nivel nacional y en plataformas digitales, así como en canales musicales de internet y redes sociales, ha tenido excelente acogida por sus seguidores.

“Más allá del ego de sentirse artista, está el pensar en la gente que hace posible que uno exista como tal, en lo personal no me imagino en un escenario, sino fuera por el apoyo de la gente”.

El ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, reconoció que desde niño soñó con estar en un escenario, pero pasado el tiempo su visión ha cambiado: “Es una gran responsabilidad estar en el escenario y mucho más cuando recibes el apoyo de la gente con sus aplausos y preferencias”.

El cantante destacó que como compositor descubrió lo importante que es hacer canciones con contenido y calidad. “Es completamente diferente atrapar con la voz el gusto de la gente, que convencerlos con la inspiración y la voz a la vez, ahora disfruto más promocionar un tema, sobre todo cuando es de uno mismo”.

Respondió que ambas facetas (interprete y compositor) le han incrementado las contrataciones: “Tengo una agenda llena para lo que resta del año y creo que así me seguiré el año entrante, por eso digo que soy un bendecido del señor, estoy satisfecho más no he terminado de hacer lo que soñé, que es consolidarme”, finalizó.

Ntx