Hace 41 años, el argentino Diego Maradona debutaba en el futbol

México.- El 20 de octubre de 1976 el astro argentino Diego Armando Maradona pisó por primera vez una cancha de futbol al debutar en la Primera División de Argentina, con el equipo Argentinos Juniors a 10 días de cumplir 16 años.

En aquel encuentro ante Talleres de Córdoba, sin que nadie de los aficionados presentes supiera algo de él, Maradona ingresó al terreno de juego con la camiseta número ‘16’ en lugar de Rubén Aníbal Giacobetti al inicio del segundo tiempo.

De inmediato, “El Pelusa” demostró a todos los presentes en el estadio ubicado en el barrio La Paternal, entre las calles Juan Agustín García, Boyacá, San Blas y Gavilán, su magia con el esférico al realizar un túnel a un adversario, a pesar de no marcar gol en ese encuentro, la hinchada ovacionó al nacido en Lanús.

“A la primera que le conté de la citación fue a mi mamá, pero no sabía si iba al banco o no jugaba, recuerdo que viajé a la cancha en el tren y después caminé directamente a la cancha y en frente estaba el gran Talleres de Valencia, Oviedo, entre otros. Me acuerdo cuando me mandó adentro y me tiró: ‘Prepárese, nene’”, mencionó el autor de “La Mano de Dios” en una entrevista local.

Fue el técnico Juan Carlos Montes el responsable de darle la oportunidad al “Pibe de Oro” de regalar su magia al mundo, de obsequiarle al pueblo argentino un motivo para enorgullecerse de su futbol al grado de bautizar al estadio de los Argentinos Juniors con su nombre y develar una placa en el mismo barrio.

Ntx