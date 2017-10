Por Héctor Moctezuma De León.

Soñó con ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República, gastó millones de pesos del erario para posicionarse y termina como presidente interino de un partido en donde el tricolor no es gobierno y es un organismo político sin estructura; para eso me gustabas Eruviel Ávila Villegas.

El PRI en la Ciudad de México no es nada y lo poco que le quedaba lo echó a perder Marianita Moguel, la hija de Rosario Robles, quien sólo fue una figura decorativa al frente del Comité Directivo, aunque eso fue suficiente para que la premiaran con una diputación local, mamá influyente.

¿A qué viene Eruviel al PRI capitalino? ¿Viene a convencer a su amigo y aliado en las pasadas elecciones para gobernador del Estado de México, Ricardo Monreal de que regrese al partido y encabece la candidatura priísta para el gobierno de la CDMX? ¿la dirigencia de ese partido piensa que el zacatecano puede ganar las elecciones para jefe de gobierno? Son preguntas que pronto tendrán respuesta.

Hace algunas semanas en otra colaboración que se publica en varios portales y en donde abordo el tema las elecciones del próximo año mencioné que Ricardo Monreal podría ser el candidato del PRI para el gobierno de la Ciudad de México en vista de la jugada que le hizo Morena en donde por un dedazo de Andrés Manuel López Obrador se perfiló a Claudia Sheinbaum. ¿Lo convencerá Eruviel?

En el Estado de México es un secreto a voces que Eruviel ayudó a Monreal para que la candidata de Morena, Delfina Gómez, ganara el municipio de Ecatepec y los aledaños. El zacatecano fue el delegado especial de los morenos en la violenta tierra del ahora ex –gobernador y salió con las banderas en alto.

Mi compañera y amiga Diana Mancilla, directora del portal DigitalMex documentó ampliamente la traición que Ávila Villegas le hizo al entonces candidato de su partido al entregar Ecatepec y otros municipios a Morena, vía Monreal, ¿cómo la ven? ¿le ponen una difícil prueba para que se reivindique o lo mandan al matadero? Pronto lo sabremos. Lo que queda claro es que Clavillazo puso a Eruviel en un cargo, “a su medida, nomás…” como diría el cómico de la gabardina.

Que no les extrañe si al final Luis Videgaray resulta ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República. Me comentan que en el partido, todavía en el poder, hay movimientos que indican que la decisión puede dar un viraje de última hora y a José Antonio Meade quien se presta al juego, le darían el Banco de México. Videgaray deshoja la margarita y no precisamente la Zavala y con la influencia que tiene en Los Pinos se puede salir con la suya…Sube el índice de percepción de inseguridad en México, el 76 por ciento de los mexicanos se sienten inseguros y hay regiones en donde hasta el 94 por ciento viven con temor, mientras el comisionado de la Policía Federal, Malenich Castilla Cravioto dice que “la policía está con ustedes”, aunque cuando se necesita nunca aparece…Socavones hay en todo el mundo dice Enrique Peña Nieto, una desafortunada declaración más del presidente, porque no todos los hundimiento son producto de corruptelas como el de Cuernavaca. Lo que debería hacer el mexiquense antes de criticar a quienes critican la corrupción es transparentar las obras de su gobierno que están muy opacas…Se cumple un mes del sismo que azotó a la Ciudad de México y varios estados vecinos u Mancerita sigue en Babia.