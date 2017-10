¿Que ganan los del poder apoyando a Obrador?

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez

Si expresara el grueso de la población sus anhelos de manera meridiana, sin falsedades, defendería la idea de buscar la forma de no trabajar para resolverse la vida. Esa meta en la modalidad de retiro se hizo una política pública invariable desde mediados del siglo XX cuando el mundo occidental la adoptó por entero; antes se circunscribía a algunas pocas naciones y no era extensiva a toda la población.

La seguridad social prácticamente desconocida en los pasados siglos, se hizo parte de la cultura. En materia de descanso o retiro, el hombre occidental se fijó como un fin principal: ahorrar para la tercera edad o buscar la forma de ganar dinero que dejara rendimientos para “dejar de trabajar”. Las personas trataban de entrar a laborar en empresas e instituciones donde se les garantizara ese objetivo, al fin “dejar de trabajar”.

Las inconsistencias de la economía, su despliegue global: el escaso o nulo crecimiento de las fuentes laborables para contribuir a los fondos, la automatización, la especulación financiera y además el aumento de expectativas de vida de los asegurados, más el fuerte ingrediente de la enorme burocracia y las pésimas administraciones de los fondos de retiro, así como el abuso de su utilización de parte de los funcionarios, dejaron en la actualidad ese ideal de “vacaciones seniles justas” sin forma de hacerlas realidad.

El fracaso de Pemex es de esa índole. Su quiebra obedece en primer lugar al pasivo laboral que excede el valor de la empresa. Muchos trabajadores o seudo trabajadores, porque rentan sus plazas, que simulan trabajar y mucho gasto en subcontratación, sin dejar de lado el viejo esquema fiscal y los saqueos a la paraestatal de parte de amigos y parientes coyotes cercanos a los personajes con influencia en Los Pinos también cuentan. Lo mismo le pasó a la Compañía de Luz y está por suceder en la mal llamada empresa de categoría mundial, la Comisión Federal de Electricidad, con una administración sumamente onerosa.

El propio seguro social tiene el problema de que el grueso del dinero de los pensionados, es para los privilegiados de su propio sindicato y no para los trabajadores que cotizaban de manera regular, los que reciben una bicoca.

El común denominador de la catástrofe financiera de pensionados es un sector privilegiado de los sindicatos de paraestatales y del sector central, que son los que absorben los beneficios, que se prolongan ya en sus casas, para quienes en escritorios con tortas y pasatiempos decían atender al público que no estaba corporativizado, con desdén y socarronería. No todos pero sí, la inmensa mayoría. Y no me refiero a las pensiones enormes de hasta expresidentes que siguen cobrando Zedillo y Calderón en el sistema de banca paraestatal donde trabajaron un corto tiempo, pero suman a sus emolumentos como expresidentes, todavía más dinero de los contribuyentes.

El caso es que este abuso o mala planeación, suma billones que ningún cuerpo robusto de aportantes del fisco puede pagar…. Ese es sencillamente un ejemplo de lo que dejaron los contratos colectivos, concesiones y otras lacras que paga el ciudadano productivo, en diversas formas opacas que no se pueden seguir solventando.

Y si a la gente que no recibe o recibe muy poco, les dice Obrador que les va a dar pensiones a todos los adultos, no nada más a los privilegiados y que les va a dar apoyo económico a quien vote por él, debe imaginarse el lector que la gente orientada a buscar no tener compromisos ni recibir órdenes, por la mas elemental lógica, van a votar por esas verdades a medias o mentiras de manipulación. De esa manera la tiene cuadrada.

Ofrecer desata a los crédulos. El gran escritor político Alexis de Toqueville autor del libro: “La Democracia en América”, hace más de doscientos años, hacía las reflexiones de los inconvenientes, que podría tener la democracia, si la gente decidiera el rumbo de manera arbitraria. Porque es claro que definirían una gran masa mayoritaria diversas demandas unilaterales sin compensación responsable.

Y el poder en estas condiciones de expectativas muy altas, ya no puede gobernar. Porque en primer lugar ya no les interesa, tienen muchas concesiones como grupo depredador y están, creen, consolidados. Y en segundo lugar deben hasta la camisa, se han endeudado a lo equivalente a por lo menos la mitad del PIB. Mucho. Muchísimo. Pero alguien tiene que parar a las viejas y voraces alianzas con los sindicatos y con la carga de pensionados, porque son un problema mayor con el que nadie ha podido.

Por eso Obrador entra. Para hacer una “pensión universal” para todos, aduciendo el principio de igualdad. Quitar todos los esquemas de privilegio y hacer un “adultos mayores” a modo, barato, electorero además. Para tronar a las burocracias con todas sus concesiones y reducir aspiraciones laborales con el lumpen que le acompañará.

En pocas palabras asestarle el golpe letal a las clases medias, porque los ricos o están ya con él, como algunos magnates o se van a ir a vivir al otro lado.

En ese sentido Obrador está impulsado por los poderosos. Igual como le hacen con Trump: meten a un deschavetado para trastocar los compromisos, no negociarlos. Hacerle como dicen: de “pleito ratero” Sencillamente ponen a uno, que rompa sin más ni más, con lo que no conviene al poder.

Y tengan la enorme oportunidad después de los destrozos del chivo en cristalería, de negociar nuevamente. Pero ya sin los que estorban.