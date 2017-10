Tigres debe buscar buen cierre para llegar bien a la liguilla

Monterrey.- Tras el funcionamiento que tuvieron contra Veracruz, equipo al que apenas derrotaron 1-0 el pasado martes, el portero Nahuel Guzmán aseguró que los Tigres no deben alarmarse, sino buscar mejoría para tener un buen cierre y llegar bien a la liguilla del Torneo Apertura 2017.

“Fue mal partido, nos hacemos responsables, somos un equipo con una jerarquía buena para aceptar este tipo de cosas, hay que seguir para adelante, no alarmarse y entender que los resultados se están dando, es importante y ahora hay que tratar de llegar de la mejor manera a la recta final del campeonato y conseguir la calificación”, declaró.

El cancerbero de los felinos dijo que lo relevante es que no subestimen a ese tipo de rivales que están debajo de ellos en la tabla general y que lucharán por conseguir el boleto a la siguiente ronda lo antes posible.

“Es importante no subestimar a los rivales, no relajarse con estos rivales, no pensar que porque vienen mal en la tabla van a ser partidos sencillos y es algo que está bastante dicho en el futbol” expresó.

“Se vienen momentos determinantes en el campeonato, se aproxima la parte final, buscaremos mejorar los detalles y asegurar la calificación lo antes posible para después pensar de lleno a la liguilla”, declaró.

El guardameta dijo que ahora lo relevante será que Tigres busque mayor posesión de balón cuando enfrenten a los Diablos Rojos de Toluca, en el estadio Universitario, para conseguir buenos dividendos en la decimocuarta jornada del Apertura 2017.

Ntx