Murió alumna de la normal de Tamazulapan por hemorragia y falta de atención médica

ADNsureste

Oaxaca. Esta madrugada, falleció una interna de Escuela Normal Rural (ENR) Vanguardia en Tamazulapan por complicaciones de salud y falta de atención médica.

De acuerdo a testigos y familiares, Lizbeth Nohemí Escalante Pérez, de 18 años de edad, originaria de Motozintla, Chiapas empezó a sentirse mal el miércoles 18 de octubre, y tuvo una hemorragia, por lo que tuvo que ser trasladada a una clínica para su atención.

Dentro de la escuela no hay médico, ya que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación(CNTE) no permite la entrada de personal que no haya sido autorizado por el comité para que atienda a las alumnas.

La estudiante fue trasladada muy grave al hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en Huajuapan de León, donde alrededor de las 5 de la mañana perdió la vida por complicaciones.

Lizbeth cursaba el primer semestre, era una joven que fue sometida a un duro adoctrinamiento que mermó su salud. Ya tenía días con síntomas, pero no se le permitió acudir a un médico, ni tampoco se le proporcionó atención. En el acta de defunción se anotó que fue víctima de aneurisma cerebral.

La escuela fue fundada en 1925.

Las normalistas acuden a clases de 6:00 a 14:00 horas. Dos edificios están dispuestos para los cuatro grados que se imparten (16 grupos en total). Aproximadamente 40 profesores son los encargados de presentar el programa de estudios vigente para las escuelas y universidades pedagógicas del país; es el plan aprobado en 1987.

El internado, el único femenil en el estado, alberga a 480 estudiantes que se preparan para concluir la licenciatura en educación primaria.

Villa Tamazulapan del Progreso se localiza en la parte noroeste del estado, en la región de la Mixteca oaxaqueña, su distancia a la capital del estado es de 152 kilómetros.