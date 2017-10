Apoya SAGARPA a productores mexiquenses para ser referente nacional en producción agroalimentaria

Ixtlahuaca, Estado de México.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) pondrá todo su empeño para que el Estado de México siga siendo un referente nacional de producción agroalimentaria, con el acompañamiento a todos los productores, en especial a las mujeres, rubro al que este año se invertirán a nivel nacional casi 10 mil millones de pesos.

Así lo aseguró el titular de la dependencia, José Calzada Rovirosa, durante la entrega de incentivos agropecuarios para productores de la región norte del Estado de México, donde estuvo presente el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural.

El funcionario federal mencionó que la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, apoya a los productores de la entidad mexiquense para que continúen con sus buenas prácticas productivas, particularmente en maíz, donde han obtenido rendimientos de 17 toneladas por hectárea, lo que es un récord a nivel mundial.

Aseveró que en este último tramo de la administración “le vamos a echar muchas ganas para que el campo siga dando buenas noticias en estados progresistas como el de ustedes, en municipios importantes como este, decirles que estaremos con ustedes presentes de principio a fin”.

Calzada Rovirosa resaltó la participación de las mujeres en la producción agroalimentaria y destacó que los programas operados por la SAGARPA están encaminados “a llegar y penetrar en la estructura social de México”.

José Calzada refirió que por instrucciones del Presidente de la República se creó un componente exclusivo para las mujeres denominado “El Campo en Nuestras Manos”, porque en el sector rural del país trabajan aproximadamente siete millones de personas, de las cuales un número importante son mujeres.

Las productoras, agregó, son en buena medida sostén económico de su hogar y se les está apoyando porque “donde una mujer está bien, la familia está bien y si la familia está bien, México también lo está, por eso creamos un componente exclusivo para mujeres”.

Los recursos destinados son para apoyar a las familias, incrementar el ingreso y que sus hijos tengan mayores oportunidades, “hoy nos da mucho gusto saber que este programa está permeando y auténticamente ayudando a las familias, a la economía de las familias mexicanas”.

Recordó que actualmente el campo mexicano representa más recursos económicos que lo que ingresa a nuestro país por concepto de petróleo, turismo o de las remesas que mandan nuestros paisanos que viven en el extranjero, por lo que el campo mexicano pasó de ser un rubro importante a ser un sector estratégico en la economía.

A su vez, el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, resaltó el compromiso y trabajo del secretario José Calzada a favor del campo mexicano y, en especial, rindió un reconocimiento a las mujeres del sector rural, porque con su esfuerzo y contribución aportan al desarrollo y crecimiento del estado y del país.

Indicó que, mediante este ejercicio, los programas en concurrencia y el acompañamiento de las autoridades, a través de incentivos y apoyos (paquetes tecnológicos, maquinaria, equipos, implementos e insumos agropecuarios), se impulsa esta actividad productiva, con la finalidad de modernizar y mecanizar el campo mexiquense.

Puntualizó que este es el compromiso que se tiene para trabajar de la mano en el campo de la entidad y del país, compromisos que se traducen en hechos palpables y que le apuestan al trabajo de los hombres y mujeres del sector agroalimentario, comprometidos con México.

Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Lorena Cruz Sánchez, aseveró que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde el inició de su administración ha trabajado para acabar con las brechas de desigualdad que existen entre mujeres y hombres en este país, terminar con la discriminación hacia las mujeres, las niñas y, sobre todo, alcanzar la igualdad.

Resaltó que en México la mitad de la población son mujeres y en este país “le estamos apostando a su empoderamiento económico, porque las mujeres del campo saben que si no tienen recursos propios no pueden tomas decisiones propias y no se sale del círculo de violencia”.

Durante el evento se entregaron incentivos en concurrencia que corresponden a los componentes agrícolas, pecuarios, desarrollo rural, comercialización, infraestructura y acuícolas, que reforzarán el desarrollando e impulso de las cadenas productivas en el sector agroalimentario del Estado de México por un monto superior a los 37.2 millones de pesos.

