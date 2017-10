Encabeza Mancera retiro de campamento donde vivían 250 familias en Iztapalapa

México.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabezó el retiro y la destrucción de un campamento ubicado en Avenida Telecomunicaciones, colonia Área Federal Complejo de Telefonía, donde vivían 250 familias, a quienes se les dará un apoyo para renta.

En el lugar, donde estuvo acompañado por la delegada en Iztapalapa, Dione Anguiano, anunció nuevas viviendas en el Paraje San Juan, para las casi mil personas que se encontraban en ese sitio, cuya primera piedra se colocará la semana próxima.

“Aquí hubo incendios, personas que perdieron la vida electrocutadas; cuando llovía, vivían y dormían con el agua arriba, mojándose, y lo más que se hacía era darles láminas. De eso no se trata, sino de dignificar esta parte de la Ciudad de México. Aquí vamos a hacer una intervención importante”.

Expuso que su administración ha retirado campamentos que vienen desde el sismo del 85 y que la gente y las autoridades se acostumbraron a que vivieran ahí, “claro, porque uno no es el que vive ahí. Habría que vivir ahí para saber lo que se siente”, destacó.

Ante ello, subrayó, “no podemos ser insensibles ni permitir que siga como parte del paisaje urbano de la Ciudad de México”. Hubo un momentos, dijo, en que tuvo que ser así, pero después, varias veces las autoridades, muchas personas, les prometieron y no se concretaba nada.

“No es bueno para la ciudad, tampoco para la gente, estar viviendo en estas condiciones y no puede ser que la capital tenga estos contrastes tan distantes, que en unos lugares estemos construyendo torres residenciales y dejemos olvidada a otra parte de la ciudad”, resaltó.

Expuso que la víspera habló con el comisionado Renato Sales y acordaron rescatar el camellón, donde la Policía Federal es vecina de lugar que ocupan estos vecinos, para convertirlo en un espacio digno para toda la gente que vive por la zona.

“Y a mis amigos, amigas, que pasaron más de 16, 17 años viviendo aquí, lo que les quiero decir es que no es un compromiso para dentro de seis meses o un año, la próxima semana vamos juntos a colocar la primera piedra de lo que serán sus departamentos”.

Mencionó que esta acción no tiene que ver con el sismo, sino que la tenían comprometida, en la agenda del gobierno capitalino, así como se han retirado otros campamentos que vienen desde el 85.

Expuso que más o menos se está hablando de un año de intensas obras. “Créanme, ninguno de los inmuebles que hemos construido del Invi tuvo daños ahora con el sismo. Los estamos haciendo bien, a conciencia y con todo lo que requiere un espacio digno, de vivienda para ustedes”.

“Yo no se qué estaré haciendo, pero si ustedes me convocan estaré ahí para el mole de la inauguración de su casa”. Un kilómetro de historias, dijo, la gente no se quería ir de aquí, hubo que platicar con ellos.

Ntx.