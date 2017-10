Líder FC Porto y mexicanos enfrentan al último de la tabla en Portugal

Oporto, Por.- FC Porto tiene como propósito continuar como líder de la Primeira Liga y para esto tendrá que vencer al Pacos de Ferreira este sábado en la cancha del estadio “Do Dragao” por la jornada nueve del futbol lusitano.

Los “Dragones” marchan en la primera posición de la tabla y lo hacen de manera invicta, aunque seguidos muy de cerca por el Sporting de Lisboa, por lo que cualquier tropiezo combinado con victoria del Sporting despojaría del liderato a los dirigidos por Sergio Conciencao.

La cofradía de seleccionados mexicanos espera ver acción en este encuentro, tanto Miguel Layún, Manuel “Tecatito” Corona, Héctor Herrera y Diego Reyes, serán elegibles, por lo que las probabilidades de verlos en acción son altas.

Pacos de Ferreira no está teniendo una buena temporada, pues su funcionamiento en el terreno de juego no ha sido tan malo, los resultados no han acompañado a los “castores”, motivo por el cual se encuentran en el último lugar de la tabla general.

El estadio Do Dragao está listo para recibir a los 22 guerreros que defenderán el honor de su afición, esté sábado a las 14:30 horas, tiempo del centro de México.

Ntx