Luis Coronel ofrece su “esencia” en nuevo álbum “Ahora soy yo”

Miami.- El joven cantautor mexico-estadunidense Luis Coronel lanzó hoy al mercado su tercer disco “Ahora soy yo”, en el que asegura que ha plasmado su “esencia” como artista y muestra su biculturalidad con un gran número de fusiones.

“En este disco lo que ofrezco son mis sentimientos, mi amor y mi cariño, aquí estoy plasmando quien soy realmente como persona y artista, 100 por ciento cada cada canción de este disco fue elegida por mí, porque la quise cantar para mi público”, dijo Coronel a Notimex.

Y es que el nativo de Tucson, Arizona, de padres mexicanos, de 21 años edad, senaló que en sus primeros dos discos: “Con la frente en alto” y “Quiero ser tu dueño”, no tuvo tiempo de escoger lo que quería cantar por la premura.

“Fueron dos álbumes en los que no pude decir nada. Simplemente me dijeron Luis tienes tres días para grabar 17 canciones para poder lanzar tu disco y lo único que yo tenía en mi mente era el tiempo”, explicó en la charla en las oficinas de la disquera Sony, frente a la bahía de Coconut Grove.

El nuevo disco incluye los temas “Dime qué se siente”, el primer sencillo del álbum que logró buena aceptación en el género regional mexicano y “Tal como eres,” una canción de amor y que fue el segundo sencillo.

El álbum fue producido por Luciano Luna, Joss Favela, Joey Montana y Édgar Barrera, y contiene 12 canciones en las que experimenta con ritmos como el reaggaetón, pero sin dejar su escencia romantica del regional mexicano.

“Este disco viene un poco variado, experimento fusiones con Farruko, y colaboracienes en composiciones con Joey Montana y Joss Favela y Lucinao Luna”, apuntó Coronel al señalar que el disco trae un tema que fusiona con reggaetón, otro con pop y uno más romántico.

“El poder realmente conocer estos diferentes mundos -musicales- me abre la mente a poder expanderme por diferentes lugares. Gracias a Dios he tenido la oportunidad y libertad de viajar por estas mezclas y poderle agregar un plus a mi música”, subrayó.

Para promocionar el álbum, Coronel se embarcó en un viaje a través de Estados Unidos junto a su colega Prince Royce en su “Five World Tour.” La gira visitó más de 20 ciudades de costa a costa y le permitió llevar su música como telonero a todos los rincones del país.

“Bendito sea Dios esta gira que tuvimos fue una gran experiencia y lo que me dejó es aprender y querer estar en mi propia gira”, manifestó Coronel, quien comenzó a cantar cuando tenía seis años en el coro de la iglesia.

El intérprete de temas como “Mi niña traviesa”, “Será más fácil” y “Escápate” dijo que planea visitar México en los próximos meses, para presentarse en Baja California, la Ciudad de México y Nuevo León, mientras continúa promocionado su nueva propuesta musical.

