Marichuy y Margarita, “tontas útiles” del PRI

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

La política es un fenómeno social muy curioso, que se escribe sobre la marcha, a veces para levantar sorpresas y a veces para levantar sospechas.

De tanto en tanto, la política acepta de mil amores la aplicación de la máxima que reza: “Nadie sabe para quién trabaja”, porque la consecuencia última de nuestras acciones suele no ser la que esperábamos y, en cambio, terminamos por beneficiar a alguien que ni siquiera estaba contemplado en nuestros cálculos originales.

El análisis político también ha institucionalizado la famosa expresión “tonto útil” para quien, luchando por sus ideales e intereses, termina haciéndole el juego a “otro”, que es o será el verdadero ganador. Y, de hecho, no es raro llegar a constatar que quien se beneficia del “tonto útil” es justamente quien lo echa a andar, aunque sólo sea “calentándole la cabeza”.

Pues bien, yo tengo la hipótesis de que María de Jesús Patricio Martínez (EZLN) y Margarita Zavala (ex PAN) están haciendo el papel de “tontas útiles” del PRI, en función de las elecciones presidenciales del 2018.

María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, es una médico tradicional que, a finales del mayo de 2017, fue nombrada vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), así como candidata del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a la Presidencia de la República.

Marichuy es una mujer indígena jalisciense que cuenta con el respaldo del Congreso Nacional Indígena (CNI). Se registró como aspirante presidencial por la vía independiente apenas el pasado sábado 07 de octubre, ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Su perorata política es de sobra conocida, porque es la misma que ha sostenido desde siempre el EZLN, sólo que ahora enfatiza más la agenda de la mitología feminista: “Como mujer, como madre, como trabajadora, les digo y les hablo, que tenemos que luchar contra este machismo, contra este clasismo, contra este sistema patriarcal que quiere a toda costa acabarnos”, dijo con motivo de su registro.

Como sea, ahí está Marichuy, participando dentro del sistema electoral y de partidos que el EZLN vomitó hace muchos años.

Por supuesto que Marichuy no va a ganar: eso téngalo por seguro. Su participación será meramente anecdótica y simbólica. Servirá para que el EZLN recicle su teatralidad política, su utopía con olor a yerba, su agencia turística, su taller de poesía rebuscada, su escuelita de formación para jóvenes clasemedieros y universitarios con Síndrome de “Che” Guevara, etc. De Chiapas para el mundo.

Aquí lo importante es que… ¡Marichuy terminará por fastidiar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO)!

Y la razón de esto es muy sencilla: los miles de votos que llegue a jalar Marichuy para su aventura electoral, fallida de antemano, serán votos perdidos para AMLO, básicamente.

Por su parte, Margarita Zavala dejó las filas del PAN para aventurarse como candidata presidencial independiente, aunque realmente representa al grupo de poder político y económico que supo sacar provecho durante la gestión de su marido, Felipe Calderón (2006-2012). Margarita quiere regresar a Los Pinos para darle continuidad a un proyecto grupal y cupular que quedó trunco.

Y aunque sin duda puede conseguir más votos que Marichuy, lo cierto es que Margarita tampoco va a ganar… ¡pero sí le restará miles de votos al Frente Ciudadano por México (PAN-PRD-MC)!

¿Ven lo que yo veo?

En efecto: la candidatura “independiente” de Marichuy le restará votos a AMLO, mientras la candidatura “independiente” de Margarita le restará votos al candidato del FCM.

¿Y quién será el único beneficiario de todo esto?

¡Pues el PRI, señoras y señores, el PRI y sólo el PRI!

En una elección que se avizora muy cerrada entre tres grandes fuerzas políticas, a saber: MORENA, el FCM y el PRI, cualquier merma de votos sufrida por los contenientes, por mínima que sea, puede constituirse como la diferencia entre el triunfo y la derrota.

Marichuy básicamente le restará votos a AMLO, mientras Margarita lo hará al FCM. El único beneficiario de todo esto será el PRI. Y esto explica por qué la estrategia política del PRI y de sus múltiples aliados mediáticos, ha consistido en “respaldar” y “ver con buenos ojos” las candidaturas “independientes” de Marichuy y Margarita.

Además, como está de moda la mitología feminista, ¡qué bueno que haya candidatas mujeres, porque México ya está listo para tener una “Presidenta”! ¿O no?

No sé a ustedes, mis apreciables lectores, pero a mí me queda muy claro todo este asunto, aunque por seriedad analítica no puedo sino lanzarlo como una simple hipótesis: Marichuy y Margarita son las “tontas útiles” del PRI.