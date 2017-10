Tenista Marcela Zacarías se retira del torneo en Florence

Florence, EUA.- Un problema de salud con la pareja de Marcela Zacarías, obligó a la mexicana a poner fin a su participación en el torneo “McLeod For Health Florence Open” cuando les tocaba disputar la semifinal del dobles este viernes.

Debido a un fuerte problema de espalda que presentó este viernes Sabrina Santamaría, mancuerna de Zacarías, el juego tuvo que ser suspendido y así cortar las aspiraciones de la mexicana para llegar nuevamente a una final internacional.

“Contra eso no se puede hacer nada, la salud de un deportista es primero y no podíamos enfrentar un partido tan complicado con situaciones incomodas de salud como las que se encontraba Sabrina. Veníamos jugando muy bien y súper motivadas, pero no quedó del todo recuperada”, explicó.

“Tuvimos que abandonar la serie dejando el paso a María Sánchez y Taylor Townsend, quiene ahora serán las que busquen el título. Iremos por más para dar fin al año con buenos resultados”, finalizó.

El siguiente paso de Marcela Zacarías Valle será retornar a su ciudad natal San Luis Potosí para seguir con su preparación y posteriormente enfrentar un torneo en el mes de noviembre en Chile, donde espera conseguir buenos puntos WTA para mejorar en el escalafón internacional.

