Golpe a la credibilidad de la Fepade

Por Francisco Garfias.

La sorpresiva destitución de Santiago Nieto como titular de la Fepade es un duro golpe a la certeza jurídica y la credibilidad de Fepade.

Lo corrieron por balconear las presiones que recibió del cuestionado ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien exigía lo exonerara públicamente de las acusaciones de desvío de recursos en la campaña electoral del 2012.

Esta remoción debe ser revertida por los senadores en los próximos diez días hábiles. La Constitución les otorga esa facultad. Tienen allí la oportunidad de reivindicarse y caminar junto con la sociedad.

La salida del titular de la Fepade logró unanimidad, pero en contra.

No he escuchado una sola voz, a no ser la de su abogado Javier Cuello Trejo, que se alce para defender a Lozoya.

El ex director de Pemex ha sido señalado por ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht, de recibir sobornos por 10.5 millones de dólares.

Se le acusa también de haber desviado recursos a la campaña del PRI en 2012. Por eso lo investigaba la Fepade.

Nieto ya había dado muestras de independencia en el caso de Arturo Escobar y Vega, exsubsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación y ex vocero del PVEM.

Escobar fue consignado ante un juez porque firmó contratos para repartir las famosas tarjetas Premia Platino, prohibídas por Ley, en calidad de representante legal PVEM.

Comparto palabra por palabra el párrafo del comunicado que sacó la Coparmex alrededor de la destitución.

“Sancionar a servidores públicos que han mostrado profesionalismo, ética y compromiso en la lucha contra la corrupción, encabezando investigaciones para transparentar el uso de recursos y prácticas en las campañas electorales, es muestra de un gobierno insensible a la urgencia de democracia que impera en la sociedad mexicana”.

El rechazo a la destitución se han sumado Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Fernando Herrera, Miguel Barbosa, Dolores Padierna, Javier Lozano Diego Fernández de Cevallos y muchos otros más.

Bueno, hasta el INE advirtió que puede general condiciones de incertidumbre.

La Constitución otorga al Senado la facultad de revertir la destitución del titular de la Fepade en un plazo no mayor a los diez días hábiles.

Emilio Gamboa tendrá que sacar su toda su pericia parlamantaria, por no decir colmillo para evitar que Santiago Nieto regrese al cargo.

Es claro que la polémica destitución no es una decisión del recién nombrado encargado del Despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que mal empieza su chamba.

El hombre justificó la remoción con el argumento de que Nieto violó la secrecía de las investigaciones en curso al dar a conocer la carta que le envió Lozoya para que lo exonerara públicamente del desvío de recursos.

Muy gallo, aseveró que no permitirá que se viole el debido proceso en el caso Lozoya. O sea, el fiscal debe callar aunque lo presionen para que exonere a un investigado.

No es necesario un sesudo análisis para concluir que la instrucción le llegó de los cielos.

Ivonne Ortega ya ganó, aunque no sea candidata presidencial. Es la cabeza visible inconformidad en el PRI. Es decir, líder de la oposición interna.

Hasta ahora la han ignorado en la dirigencia, pero en adelante tendrán que tomarla en serio y dialogar con ella.

Aplicar la máxima salinista de que “no la veo ni la oigo” puede resultarle muy costoso al partido en el gobierno.

El PRI necesita ir absolutamente cohesionado a la elección del primero julio. Un puntito que gane o pierda puede ser definitivo.

La fragmentación del voto que se perfila puede hacer que el próximo presidente llegue a Los Pinos con menos del 30 por ciento de los sufragios: un reto para la gobernabilidad.

La ex gobernadora de Yucatán se ganó a pulso el apoyo de los tricolores inconformes y hasta un aplauso de López Obrador arrancó.

El Peje, por cierto, ya dijo que va a prevalecer el dedazo. ¡Brujo!

El propio presidente Peña admitió, al dar a entender que en la elección del próximo candidato presidencial del PRI –sea Meade, Narro, Osorio o Nuño- prevalecerá la liturgia. El dedazo es parte de esa liturgia.

Andrés está convencido de que el candidato tricolor será José Antonio Meade. Lo repitió ayer en Pueblo Nuevo, Guanajuato.

Adelantó los escenarios de lo que va a ocurrir con el dedazo a favor del secretario de Hacienda.

“Van a decir que el más idóneo, con el que podemos enfrentar al populismo y para que México no parezca que está sufriendo como el pueblo de Venezuela. Para que no tengamos un mesiánico.

“Y para que se garantice que se mantengan las reformas estructurales, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal, necesitamos un hombre como Meade.

“Que le apure Chong, porque le van a ganar”, remató.

Fin.