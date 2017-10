NAFTA, TLCAN…

Por Carlos J. Pérez García.

Hoy voy a variar un poco mis temas usuales e incluso ciertas de mis ideas de Economía para actualizarlas en lo que se ve ya muy amenazador acá. Pero, ojo, la sabiduría popular nos recuerda que “hay que hacer de las malas, buenas”.

Lo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA en inglés) ha llegado a puntos tan complejos como irracionales y peligrosos. Siempre lo he defendido como imprescindible para la economía mexicana, pero tengo que revisar esto en buena medida.

Las teorías son muy útiles aunque deben tender a la realidad, a la vez que eso de negociar implica dar y recibir, otorgar y exigir al grado de que ninguna de las partes gane o pierda todo. Inclusive sabemos que el que cede puede cobrar, que conceder se justifica al obtener… En el idioma que sea, ante un loco resulta difícil ser tolerante y solidario pero igual podemos ayudarnos a nosotros mismos y, de hecho, la astucia sugiere ciertos atrevimientos de generosidad. Hace poco el reconocido negociador mexicano Luis de la Calle nos dio una plática a un grupo en la CdMx, y a partir de su experiencia con el TLC original nos explicaba aspectos importantes. Este escribano preguntó sobre el tema laboral que se ha vuelto clave en los desacuerdos (alegan competencia desleal por bajos costos salariales), lo que podría llevar finalmente a que una de las partes (México o Estados Unidos) “se levantara de la mesa”. Aparte de las posiciones disparatadas de EUA, se resalta acá la inconveniencia de incrementos salariales por decreto y de forma brusca o excesiva, ya que esos aumentos deberían estar asociados a mejoras graduales en la productividad. No obstante, hay márgenes para alzas sin perder competitividad ni generar mayores efectos inflacionarios (V. Ríos, Excélsior, 15/X). La idea sería aceptar (conceder) compromisos graduales en materia laboral y de salarios, que incluso puedan ser favorables para la economía mexicana a mediano plazo ante intereses monopólicos. Diríamos “no hay mal que por bien no venga” y cederíamos (a regañadientes) al implantar programas concretos… que igual nos sirvan con metas alcanzables de productividad y ampliaciones del mercado interno que consideren la oferta. Al estar habituados a ellas, las alternativas implican enormes daños cuando cae el precio del petróleo o se pierden accesos preferentes al gran mercado que nos queda cerca. Pero también estas malas noticias nos tendrían que ayudar a desenviciarnos de lo “facilito”, para hacer esfuerzos obligados y más eficaces en contra de la corrupción, el desorden, la improductividad, la ilegalidad, la desigualdad y la falta de competitividad, que han sido suplidos por otras opciones menos complicadas.

No es fácil tratar con alguien tan ignorante, arbitrario y tramposo como Donald Trump, aunque en buena medida lo que plantea es sólo para satisfacer a su base de “fans”. Así, sin que perdamos la calma ni nos sometamos a sus chantajes, es necesario recurrir a las mejores dotes negociadoras y a todos los argumentos y medios posibles (legales, técnicos, mediáticos, personales o institucionales), sin olvidarse de cierta paciencia y variadas mañas frente a sus trucos. Cada vía, oigan, es fundamental.

* GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ TRASCENDIÓ a su terruño y sobresalió en sus responsabilidades diplomáticas, ya que las administrativas y gubernamentales fueron más bien efímeras y no tan notables por diversas razones.

Hombre caballeroso y nacionalista que cultivó buenas amistades, tuvo un destacado desempeño como Embajador en Chile de 1972 a 73 al salvar a cientos de valiosos latinoamericanos a raíz del cruento golpe de estado de Pinochet.

En el Infonavit estuvo sólo 9 meses, en San Luis Potosí 12 (no vi muchos potosinos en su velorio) y en el ISSSTE menos de dos años. Aparte de encuentros sociales este escribano tuvo poco que ver con él, si bien disfruté la amistad de algunos refugiados acá en México.

Acaso recuerdo que en enero de 1993 el Director General del ISSSTE tenía que irse a un nuevo cargo y me dijo: Anota en una hoja los 10 principales retos del Instituto y esperas a tu paisano, el ingeniero GMC, para comentárselos de mi parte cuando llegue pues ya me tengo que presentar en la Secretaría de Energía y Minas.

A la llegada de don Gonzalo a tomar posesión un par de días después, hice antesala de una hora y me recibió muy serio para que hiciera yo la entrega que me ordenó mi jefe. Fue amable aunque creo que no le gustó que le dejaran un representante, y la reunión duro poco sin que preguntara nada de los puntos de la lista.

En fin, en 1998 igual me tocó escuchar en persona sus argumentos contra las grandes inversiones automotrices en San Luis. Y, por último, antes de la sucesión del 2015 me di cuenta que intervino con un poderoso ex-presidente en favor del precandidato del PRI que llegó a gobernador.

* UNA REFERENCIA QUE EDITÉ de memoria en mi anterior columna, venía a ser textualmente: “¿Acaso el Gobernador Juan Manuel Carreras no entenderá que se le está escapando la entidad de las manos? ¿O será que nunca la tuvo?”. Bueno, pues generó bastante interés (varios lectores usaron la palabra “atinada”) y hasta ahora pude checar la cita con calma para mayor exactitud.

Uno quisiera que cada opinión fuera para bien y tuviera sentido o utilidad. A mí, de hecho, un lector me pide recoger y difundir “lo que muchos callan por abulia o complicidad”, pero no creo en ‘rankings’ o comparativos que llevan a “los peores y mejores” gobernadores… Claro, prefiero mis impresiones más cuidadosas y las de gente confiable e informada acá.

* TAMBIÉN EL SÁBADO PASADO mencioné que los gobiernos muy cuestionados deben “cuidarse de los audaces que ocultan su ignorancia e incompetencia (se cuelan y allí continúan)”. En esto, pienso yo, viene al caso añadir que es sumamente peligrosa la soberbia de quienes son más astutos que inteligentes en la función pública.

Miren, el diputado local Manuel Barrera simula tranquilidad para verse más seguro y talentoso de lo que es, pero ha exhibido graves errores al abusar y luego atrincherarse; a su vez, con retorcido cinismo, parecería insinuar a sus colegas algo como “si me hundo yo, me los cargo a todos”.

En este caso, y otros similares, una gran comunidad estará pendiente de checar si la cobardía y el chantaje acaban por triunfar… sobre el temple y la racionalidad.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral