Nuevo prototipo de casa antisísmica, barato y fácil de ensamblar

México. Tras dos años de trabajo, un grupo de ingenieros y arquitectos mexicanos diseñaron el prototipo de una casa antisísmica fácil de armar, con un peso no mayor a 800 kilos.

Se ensambla en dos días con una llave inglesa, no necesita mano de obra especializada y las conexiones están hechas con tornillos y tuercas.

“Lo que estamos viendo es una vivienda que tiene lo que llamamos un pie de casa, que es un primer espacio para poder vivir a cubierto, aquí son 20 metros cuadrados, se puede crecer a 40, 60 metros cuadrados, en bloques, de tal forma que poco a poco vamos a recuperando la dinámica interna de la casa”, explica el arquitecto Óscar Sanginés.

El director de esta iniciativa llamada de COOP- House , modelo de vivienda prefabricada, emergente de rápida construcción y rápida fabricación de todas las piezas, afirma que la vivienda está diseñada con un sistema constructivo nuevo, compuesto el 80 por ciento de maderas y el otro 20 por ciento se divide en acero, vidrio y algunos de los acabados.

”La parte de innovación más importante que tiene este modelo es la estructura diseñada un poco como geodésicas, a partir de elementos triangulares que envuelven a toda la casa, haciendo una bóveda, estas adentro de una bóveda formada por triángulos”, señala en entrevista con Notimex en el marco del festival de diseño mexicano que se realiza en el Atrio de San Francisco.

El triángulo, enfatizó, es la figura geométrica indeformable, lo que hace que sea muy resistente a la carga y a los sismos o a los impactos de movimiento, “es lo que le dio un poco el nombre casa antisísmica”.

Detalló que en esta vivienda se tiene un único conector que se repite muchas veces y un único barrote de madera que también se repite muchas veces, lo que permite fabricarla en serie y también poder crecer de forma modular dependiendo de la vida y del uso que vaya teniendo esta casa.

Asegura que todas las piezas se pueden llevar en una camioneta pick up, “llegas y la ensamblas y listo” y el costo de fabricar todas las piezas, para un modelo de 36 metros cuadrados, es de 120 mil pesos y se puede ensamblar en cualquier tipo de piso.

“La cubierta está conformada por tres capas, una primer capa interior de madera que conserva el calor interno; la siguiente capa es polialuminio, material compuesto por aluminio y Pet, reciclados, compactados y con características de aislante térmico e impermeable”.

Eso, aseguró, protege toda la estructura de madera que se tiene en la casa y después una tercer capa, que se procura sea del material de donde se construya, que puede ser bambú, techo de palma, carrizo o lajas de madera.

¿Qué pasa con la vivienda cuando tiembla?, se le preguntó.“La ventaja de la madera si se usa de forma adecuada, es que tiene una alta resistencia tanto de comprensión como de tensión.

“También tiene suficiente flexibilidad pero sin romperse, sin fracturarse, debido a la forma como la hemos colocado funcionado como una membrana estructural, que tiene alta capacidad de carga”, agregó.

Por tanto, especifica, si llegase a sufrir un sismo “en realidad no hay manera de que se caiga, porque no tiene peso encima, más que el peso de la cubierta ensimisma, pero no es muy pesada”.

Señaló que tras los sismos del mes de septiembre, este tipo de vivienda se está convirtiendo en una posible solución ya sea para vivienda, aulas de escuela, casa de salud, centro de acopio o invernadero, “como mejor considere la gente que le puede dar uso”.

