Mancera sale de los escombros

Rescatado por los “topos” amarillos, Miguel Ángel Mancera salió de los escombros para levantar la mano y decir que si aspira a la candidatura presidencial como abanderado del Frente Ciudadano por México, mientras los damnificados se van de frente con sus demandas de apoyo a los daños sufridos por el sismo del 19 de septiembre.

Mancera sale a decir que quiere ser el candidato del Frente cuando las protestas de los afectados por el temblor se multiplica por toda la Ciudad de México, ante la indiferencia de su de gobierno, más interesado en su futuro que en darles respuesta. Para este sábado está convocada una gran marcha del Ángel de la Independencia al zócalo para protestar por los microcréditos que anuncia el GCDMX cuando hay apoyos internacionales.

De acuerdo con información del INEGI, en el norte de la capital del país se da el más alto índice de percepción de inseguridad, el 95 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros, los asaltos en las calles y el transporte público de la delegación Gustavo A. Madero son cosa de todos los días, a ese grado de desfachatez a que llega este señor.

En las delegaciones, Iztapalapa e Iztacalco cientos de personas sufren el desabasto de agua desde hace más de un mes como consecuencia del sismo y hasta ahora no tienen una respuesta de la autoridad capitalina.

Mancera quiere ser candidato a la presidencia cuando no puede con la reconstrucción en la Ciudad de México. Primero tiene que atender las necesidades de los capitalinos afectados por el fenómeno telúrico y rendir cuentas sobre las corruptelas de las inmobiliarias y luego puede pensar en lo que quiera. ¿Usted votaría por Mancerita?

Eruviel Ávila llega como delegado especial del PRI a la Ciudad de México luego de que un juez suspendió las 12 notarías que otorgó cuando hacía maletas para dejar el Palacio de Gobierno de Toluca, entre ellas la de su muy cercano, Erasto Martínez. Llega también después de que como gobernador nunca apoyó los planes de mejoramiento del ambiente en la zona metropolitana, con esas cartas el exgobernador no tiene mucho que presumir por más que diga que viene con un gran entusiasmo…Anilú Ingram Vallines es delegada federal de Sedesol en el Estado de Veracruz, posición del Secretario de Gobernación y este jueves tarde-noche la Fepade realizó un cateo en el Colegio de Ingenieros Civiles para decomisar despensas que presumiblemente salieron de la delegación de Sedesol. Desde ayer Santiago Nieto, es el ex –titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales y hay quienes dicen que esa renuncia está en chino…En Nezahualcóyotl y otros municipios mexiquenses los damnificados del sismo se quejan de que no les llega la ayuda y Alfredito del Mazo ni los ve ni los oye. Mientras la propaganda oficial asegura que las demandas se están resolviendo de inmediato, pero los afectados no lo ven. No hay soluciones pero su mucha publicidad…En el PRI, le hacen al tío lolo porque según su dirigente nacional el candidato será nominado en asamblea delegados, mientras Enrique Peña Nieto afina el dedo desde Los Pinos.

circuitocerrado@hotmail.com