OMS revoca nombramiento a presidente de Zimbabwe como embajador de buena voluntad

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió hoy revocar el nombramiento del presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, como embajador de buena voluntad, tras la ola de protestas internacionales que generó dicha designación.

“En los últimos días, he reflexionado sobre mi decisión de designar al presidente Robert Mugabe como embajador de buena voluntad de la OMS para las enfermedades no transmisibles en África. Como resultado, he decidido rescindirla”, indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo.

En un comunicado, el jefe de la OMS dijo que escuchó con atención a todos los que expresaron sus inconformidades o preocupaciones por el nombramiento de Mugabe como embajador de buena voluntad y los diferentes problemas que plantearon en torno a ello.

“También he consultado con el gobierno de Zimbabwe y hemos llegado a la conclusión de que esta decisión es lo mejor para la Organización Mundial de la Salud”, subrayó Ghebreyesus, quien eligió a Mugabe como embajador de buena voluntad bajo el lema “Demostremos que lo imposible es posible”.

El titular de la máxima institución sanitaria global había dicho tras la designación que esperaba que Mugabe usara su rol de embajador de buena voluntad para “influenciar a sus pares en la región”.

Sin embargo, el nombramiento generó una ola de protestas y condenas internacionales, principalente del gobierno de Reino Unido, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, así como diversas organizaciones humanitarias internacionales, como la World Heart Federation y Action Against Smoking, abogados zimbabuenses y miles de usuarios de las redes sociales.

“Mi objetivo es construir un movimiento mundial para la salud mundial. Este movimiento debe funcionar para todos e incluir a todos. Para mí lo importante es construir un liderazgo político y crear unidad para brindar salud a todos, sobre la base de los valores fundamentales de la OMS”, indicó Ghebreyesus.

En su declaración el exministro de Salud de Etiopía resaltó que sigue firmemente comprometido a trabajar con todos los países y sus líderes para garantizar que todos tengan acceso a la atención médica que necesitan.

“Debemos construir puentes que nos unan y nos ayuden a avanzar en nuestra búsqueda para lograr una cobertura de salud universal”, indicó el director de la OMS y agradeció a quienesn expresaron sus preocupaciones y compartieron sus pensamientos sobre el nombramiento de Mugabe.

La revocación de Mugabe como embajador de buena voluntad de la OMS se da tras las crecientes críticas de los grupos de derechos humanos y las expresiones de consternación de muchos de los países miembros de la OMS.

Analistas consideran que el cambio radical del director de la OMS planteará dudas sobre su liderazgo al frente de la institución, ya que nadie cree que que no se dio cuenta de que designó como embajador de buena voluntad a un hombre acusado de abusos contra los derechos humanos y del colapso del servicio de salud de Zimbabwe.

NTX