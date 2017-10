Abierto de Gimnasia Usana reunirá grandes figuras olímpicas y mundiales

México.- La medallista olímpica y mundial Catalina Ponor será una de las principales figuras de la séptima Copa de Gimnasia Usana, a desarrollarse del 22 al 26 de noviembre en el gimnasio “Juan de la Barrera” de la Ciudad de México.

La rumana, de 30 años, ganadora de tres oros, una plata y un bronce olímpicos y tres platas y tres bronces mundiales, recibirá un homenaje del comité organizador, porque será en México donde haga su adiós definitivo de las competencias.

La excompetidora Claudia Esteva, directora del séptimo Abierto de Gimnasia Usana, informó en conferencia de prensa que también buscarán la copa la rusa Angelina Melnikova y su compatriota Nikita Nagorny, quienes ganaron la medalla de plata por equipo mixto en los Juegos Olímpicos Río 2016.

Además se darán cita el cubano Manrique Larduet, quien en el pasado Campeonato Mundial de Canadá quedó primero en la ronda clasificatoria all around, aunque desafortunadamente no ganó el título.

Por España estará en la competencia Joel Plata y Paula Raya, y por México destaca Kevin Cerda, quien a decir de Esteva es la nueva figura de la gimnasia en el país.

La directora del certamen comentó que al estar todavía abiertas las inscripciones podrían ser más de 10 países los que sean representados en esta competencia que programó la Copa Pegaso Amateur del 22 al 25 de noviembre en el mismo escenario.

En las tres ediciones pasadas han participado dos mil 500 niñas que van desde los cuatro a los 15 años de edad, por lo cual, señaló Esteva, esta Copa cumple con su función de promover y formar gimnastas en el país.

