Carlos Espejel se estrena como protagonista en teleserie de Azteca Trece

México.- El comediante Carlos Espejel, quien este lunes se estrena como protagonista en la teleserie de Azteca Trece “3 familias”, sostuvo que aun cuando nació en Televisa, esa televisora no define su carrera profesional.

“Yo no soy Televisa por excelencia ni en broma, yo nací en Televisa, yo empecé ahí y eso es algo que me dieron, pero eso no me define a mí de ninguna manera, si no soy ni de mi mamá”, externó en entrevista con Notimex.

“Yo trabajé ahí y estoy muy agradecido con esa empresa, pero he pasado por muchas otras televisoras desde hace más de 12 años: Telemundo, Fox Internacional, Imagen TV y, en fin, ahora estoy en Azteca”, continuó.

Este lunes se transmite por Azteca Trece el primer capítulo de la comedia ligera “3 familias”, en la que Espejel va de protagónico como “Chacho Barrio”.

Al respecto dijo: “’Chacho’ es un personaje divino, él es de barrio. Son tres familias: una es de clase alta, una de clase de ‘godínez’ y una es de clase barrio, y yo soy la de clase barrio, es algo en lo que me siento muy cómodo.

“Él es el típico cuate que sabe hacer de todo pero no tiene mucha educación, no tiene una especialidad en nada, pero pinta, plancha, vende aguas, vende pan”, todo con tal de llevar el sustento a su casa. De igual forma, “nunca encuentra trabajo pero adora a su familia y haría lo que fuera por sacarla adelante”.

La propuesta para “Chacho” le llegó mediante casting. Es “un proceso diferente al que yo viví, pero es algo que da competencia a los actores. Hace que estén los que tienen que estar y que no sólo estén por el color de sus ojos o el rizado de su cabello, sino por su talento y capacitación”.

El ctor reveló que aceptó porque el proyecto le gustó desde el principio. “Es una telenovela cómica, donde yo protagonizo, y en el reparto hay un montón de actores de primer nivel.

“Azteca quería traerme para que yo viniera a ponerle el tono de comedia y es lo que he estado haciendo, trabajando en darle la consistencia y sea una telenovela cómica”, dijo.

Finalmente Carlos Espejel invitó a ver la teleserie a partir de las 19:30 horas por Azteca Trece, así como a seguirlo en redes sociales.

Ntx