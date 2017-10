Enrique Bunbury buscó no repetir fórmulas del pasado en “Expectativas”

México.- El cantautor español Enrique Bunbury descartó que haya repetido fórmulas del pasado en su más reciente disco “Expectativas”, cuyos temas se concentran en el género rock.

“Es un disco de rock, pero también de rock contemporáneo que tiene una mirada puesta al presente. Intento no repetir fórmulas del pasado. Intento que el rock o la música que hago ahora sea de 2017”, destacó el artista durante la presentación de su trabajo en México.

En “Expectativas”, detalló, hay de todo. “Contiene canciones que van a funcionar muy bien en directo y otras más intimistas casi al final del álbum. Creo que hay muchas visiones y prismas para ir descubriendo poco a poco”.

Por lo menos la mitad de su nueva propuesta musical, indicó, es especialmente oscura y con poco lugar para la esperanza, mientras que en la segunda parte encuentra refugio o muestra una serie de cobijos en los que le gusta profundizar.

“Se trata del amor, el arte, la meditación, la contemplación, la desconexión con las noticias. Son lugares en los que todo lo que es para adentro se llama esperanza y todo lo que es para afuera es desesperanza”.

Recordó que al concluir “Palosanto” (2013), su anterior disco de estudio, empezó a componer los temas que incluiría en el nuevo material. Admitió que al inicio le costó trabajo hallar lo que debía decir y cómo hacerlo.

Escribió cerca de 50 canciones, de las que 25 enseñó a su banda y fueron 11 las seleccionadas para “Expectativas”.

“Durante el proceso de composición me aparecieron dudas, alegrías, tristezas y entusiasmo. Los últimos meses fueron muy emocionantes porque empecé a darme cuenta que había un material que me gustaba y merecía la pena ser grabado”.

Los temas que finalmente no fueron ocupados los archiva en un cajón y rara vez los recupera salvo cuando en 2015 recurrió a “Dos clavos a mis alas”, que incluyó en el MTV Unplugged.

“En la siguiente etapa de composición suelo decir otras cosas y no suelo visitar esos cajones, ahí quedan. Sin embargo, esta vez se quedaron muchas canciones a las que les tengo cariño. Es probable que me meta en el estudio pronto y grabe otro disco”.

Por lo menos la mitad del álbum, dijo, contiene textos sociales que miran al mundo. Aunque no se refiere a situaciones específicas que ocurren en determinados países o propiciadas por ciertas personas, consideró que cualquier mexicano podrá encontrar frases y versos con los que se sientan reflejados.

Por ejemplo, citó los temas “En bandeja de plata”, “La ceremonia de la confusión” y “Parecemos tontos”.

“No me gusta dar nombres, pero creo que cada uno puede escuchar y ver a quien cree que se refiere cada una de las canciones”, señaló en concurrida conferencia de prensa realizada en el Cinema Coyoacán de esta ciudad.

En ese renglón, se le preguntó su opinión respecto a lo que ocurre en Cataluña y su referendo de independencia en España.

Dijo que en esa ciudad tiene muchos amigos y familiares. “Qué más quisiera yo y todo el mundo que ambas partes se entendieran y encontraran un punto o un lugar de convivencia sea cual sea el resultado de lo que ocurra en los próximos días”.

En lo que refiere a su línea poética platicó que siempre se ha preocupado por cuidar las palabras que coloca a sus temas.

“He hecho canciones de todo tipo porque la poesía es libre en la temática. No hay tema que sea más importante que otro sino cómo los encaras y te enfrentas a él. Eso es lo verdaderamente importante. Es decir, el grado de ti mismo que le inculcas.

“Bob Dylan dejó claro que el rock and roll no sólo es cuestión de mover las caderas, sino también se pueden mover las neuronas”, externó.

Al analizar de dónde viene, dónde está y hacia dónde se dirige, comentó que se trata de una única línea temporal, pues cree que hay algo que permanece en todo lo que ha hecho, independientemente de todos los cambios que ha habido en su música y en sus canciones.

“Estoy intentando eliminar capas superfluas y tratando de llegar hacia una mayor profundidad. Dios sabe cuál será mi próximo disco aunque siempre considero que es más emocionante que el pasado”.

Definirse a sí mismo o lo que piensa de él es complejo, sobre todo cuando tiene que decirlo a través de una rueda de prensa.

“Porque volveríamos a eliminar capas para ver qué es lo que queda. Si eliminas al Enrique Bunbury profesional, al músico que se sube al escenario, obviamente hay una persona y eso es lo que verdaderamente importa”.

El músico de 50 años también habló del reggaetón. Mencionó que sabe que existe el género pero no lo ha escuchado.

“Prácticamente nunca lo he escuchado. No conozco, no tengo datos al respecto. Dicen que es muy popular y que hay gente que la oye. A quienes la escuchan sería bueno preguntarles por sus bondades y si consideran que denigra a la mujer.

“No sé si en el reggaetón hay un Bob Marley, un John Lennon o un Miles Davis que nos vaya a sorprender o nos deje un legado impresionante que nos deje con la boca abierta. Puede ser, desconozco si hay alguien que tiene esos datos, yo estaría encantado de escucharlo”.

El 8 de octubre Enrique Bunbury se presentó en el concierto Estamos Unidos Mexicanos que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México en apoyo a los damnificados por los recientes terremotos en el país.

Acompañado por el mariachi cantó los temas “Aunque no sea conmigo”, “Infinito” y “El hijo del pueblo”. Lo hizo porque se dio cuenta que no tenía banda ni forma de tocar con sus músicos.

“Fue un orgullo y un placer. Le estoy muy agradecido al público que me vio tocar con mariachi, que no lo vio raro, que no me silbó ni me echó del escenario. Me permitió cumplir con el sueño que siempre tuve: el momento de placer que significa cantar rodeado de la música tradicional mexicana. Fue algo muy bonito y lo guardaré en mi memoria siempre”.

Cuando se le preguntó si es posible un reencuentro musical de la banda Héroes del Silencio, de la cual fue líder y vocalista, el artista respondió con una analogía:

“Pensaba en un hombre y una mujer que están en el altar a punto de casarse cuando viene un amigo y le pregunta: ‘¿Para cuándo vas a volver con tu ex novia?’ Entonces el ex novio le responde: ‘bueno, estoy aquí con ella y me voy a casar’.

“Ahora, en este mismo instante, estoy casándome con este disco y con un año por delante de gira. No sé si debería decirlo aquí, pero le están faltando el respeto a mi novia”, aseveró.

El intérprete de éxitos como “Y al final” y “La chispa adecuada”, también destacó el cariño que le tienen sus fans, pues a su llegada a México, a las 4:00 horas de este lunes, había un grupo de ellos recibiéndolo.

Enrique Bunbury también informó que en diciembre iniciará una gira de conciertos en España y a finales de febrero o principios de marzo de 2018 calcula poder presentarse en México.

Ntx