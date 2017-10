Martin Garrix, por segunda ocasión consecutiva, el mejor Dj del mundo

México.- El productor holandés Martin Garrix, intérprete de temas como “Animals”, “In the name of love” y “Scared to be lonely” es, por segunda ocasión consecutiva, el mejor Dj del mundo.

Esto de acuerdo al ranking anual de la revista “DJ Mag” que muestra cómo este músico encabeza el listado tras una votación que se hizo entre el público de varios países.

Asimismo, la dupla belga Dimitri Vegas & Like Mike, que en 2015 estuvo en el número uno, ahora se mantiene en el segundo lugar, tras haber visitado este mes la Arena Ciudad de México.

Por su parte, Armin van Buuren, quien ha sido el único cuatro veces “el rey” de la música electrónica (de 2007 a 2010), ahora subió una posición, respecto al año pasado y se colocó en el tercer peldaño.

Mientras tanto, el realizador Hardwell sigue descendiendo, ya que en 2013 y 2014 llegó a la cima, pero al año siguiente bajó al segundo, en el 2016 al tercero y actualmente está en el cuarto lugar.

Otra personalidad que se ha mantenido en la popularidad de la gente ha sido Tiësto, quien por cuarta ocasión está en el número cinco, del Top 100.

Una sorpresa fue la dupla The Chainsmokers, autores de “Don´t let me down” y “#SELFIE”, ya que subió 12 sitios y hoy en día están en el sexto, a pesar de que en el 2014 se colocó en el 97.

Abajo, en el siete está David Guetta, Afrojack (8), Steve Aoki (9), Marshmello (10), Don Diablo (11), KSHMR (12), Oliver Hendens (13), W&W (14), Calvin Harris (15), Skrillex (16), Alan Walker (17), R3HAB (18), Alok (19), Dash Berlin (20), Axwell & Ingrosso (21).

Así como DVBBS (22), DJ Snake (23), Kygo (24), Diplo (25), Lost Frequencies (26), Above & Beyond (27), Avicii (28) y Zedd, quien regresará a México el 1 de noviembre, para dar un concierto en el Pepsi Center bajó al 29.

Cabe destacar que la tornamesista mexicana Mariana Bo, quien ha sido parte de festivales como el EDC y Ultra Music Fest, entró a este reconocido ranking y nombre aparece en el lugar 84.

En el número 100 está el dúo Disclosure famoso por las melodías “Omen”, “Latch”, “Help me lose my mind”, quien en el 2015 estuvo en el 65, al año siguiente salió del listado, pero este 2017 volvió a entrar.

Otros artistas que se mencionan son: Headhunterz (33), Eric Prydz (34), Alesso (37), Fedde Le Grand (39), Nervo (42), Major Lazer (45), Deadmau5 (49), Nicky Romero (50), Paul van Dyk (51), Danny Avila (52), ATB (54), Dannic (61).

Al igual que Carl Cox (62), Galantis (66), Martin Jensen (70), Florian Picasso (71), Vini Vici (72), Cat Dealers (74), Robin Schulz (76), Steve Angello (82), Black Coffee (85), Ferry Corsten (90), Alison Wonderland (89), DJ L (98) y Swanky Tunes (99), entre otros.

Ntx.