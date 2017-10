Pablo Alborán considera un sueño los siete años de su carrera musical

Los Angeles.- El cantautor español Pablo Alborán afirmó que desde que inició su carrera artística, hace siete años, vive un sueño “todo ha sido maravilloso pero me falta mucho por lograr”.

“Estos siete años de carrera han sido maravillosos. Desde el minuto uno hasta ahora estoy viviendo cosas muy especiales y por eso hay mucho de agradecimiento”, señaló en entrevista con Notimex.

El próximo mes Alborán hará la presentación oficial de su mas reciente producción musical “Prometo”, en donde de nueva cuenta trae temas de amor pero también incluye temas sobre política y la vida.

“Por siempre defenderé el romanticismo a capa y espada por ser un motor de vida”, señaló.

En los medios ya se escuchan dos de sus temas, “Saturno” y “Prometo”, aunque aclaró en el álbum viene canciones de todo tipo.

En “’Saturno’ habló como si fuera un amor de otro planeta. Que pasaría si todo lo que ha dejado de suceder siguiera sucediendo en otro lado”, pregunto.

“Mucha gente hemos pensado que hubiera pasado con esta persona, hubieramos tenidos hijos, nos hubieramos casado o no, en esa tesitura nos hemos encontrado todos”, anotó.

Además esta “Prometo que es una declaración de amor y es una promesa firme y contundente de amor, todos las necesitamos de vez en cuando”, agregó.

“También esta “Vivir” que no habla del amor sino de otras cosas, pero si defiendo el romanticismo a capa y espada y seguira siendo uno de mis defensas musicales por siempre”, insistió.

Alborán rechazó que se pudiera considerar un estandarte de la música de España. “Lo que yo hago es un reto y compromiso pero no lo hago por España, lo hago por mi mismo, por ese chico de 28 años que ama la música y que no puede vivir sin cantar”.

“Cuando canto me siento libre, no pienso en nada. Es el único momento del dia en que no tengo nada en la cabeza me dejo llevar y ojalá que la gente cuando me escucha se sienta asi”, invitó.

Sobre su nueva producción musical, que sale en noviembre, apuntó que esta llena de ilusión y llena de sonidos, y en la cual trabajo con Julio Reyes el productor colombiano.

“Es un disco que tiene mucho de Latinoamérica, con sonidos mas modernos tiene mucha libertad con respecto a géneros musicales, hemos hecho de todo es un disco en donde he podido sentirme libre”, dijo.

“He podido escribir durante un largo tiempo para que el disco tuviera exactamente lo que deseo transmitir sin prisas sin fechas, que pudiera ser un disco con mucha calma y que la gente lo vaya descubriendo”, señaló.

Sobre su carrera expresó que aun le queda mucho por delante. “Ha sido meteórica en muchos terrenos, pero hay que trabajar muchísimo y seguir aprendiendo y no hay duda de eso”.

“Es verdad que en redes sociales llegue en una época en que empezaban a explotar y para mi fue la herramienta clave para exponer mi música extenderla y que todo mundo pudiera escucharla”, comentó.

Sobre su carrera internacional manifestó que cada territorio “tiene su filosofía su historia y nosotros nuestro trabajo”.

“Los primeros lugares a donde fuimos fue Chile y Argentina a la par que España. Fue maravilloso que tan solo al empezar ya tenía viajes a Latinoameérica, era un regalo para una persona como yo”, mencionó.

“Asombra que me dijeran ya puedes ir al otro continente, era y es un sueño y hoy me sigue pasando. Si creo que todo tiene su ritmo y ningún territorio ni público es igual que otros, todos son importantes”, añadió.

“Es cuestion de ir a donde la gente te quiera escuchar y puedas ser tu con tu música con tu género con tu público y gracias a Dios son mas lugares a donde vamos, las giras van bien y ahora estoy loco por arrancar”, dijo.

Esta semana Alborán estará cantando por primera vez en la entrega de los premios Latin American Music que se efectuará en el teatro Dolby de Hollywood y después en noviembre acudirá a los Grammy Latino en Las Vegas.

El cantante español, quien en los últimos tres años ha recibido 17 nominaciones al Gramy Latino, anunció que en noviembre viajará a Colombia, Chile, Argentina y México.

México es “una tierra que amo, es un público que amo, es uno de los lugares en donde mas hemos ido, es un público exigente que tiene una trayectoria músical muy grande”, indicó.

