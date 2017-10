Senadores y  diputados obligados a actuar con prudencia,  ortodoxia y disciplina en las finanzas públicas: Ernesto Cordero Arroyo

Ciudad de México.- El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, senador Ernesto Cordero Arroyo, dijo que diputados y senadores están obligados a actuar con mucha prudencia, tener ortodoxia y disciplina en las finanzas públicas, así como a ser solidarios con los mexicanos que lo perdieron todo, a la hora de aprobar el Paquete Económico 2018.

“Lo que me preocupa es que efectivamente, estos recursos adicionales que se están generando, vayan y se destinen a lo que el país necesita. Sería una irresponsabilidad que los diputados se repartieran esto, como lo han hecho en los últimos años, como si fuera un botín, como si fuera suyo. Este dinero es de todos los mexicanos, son nuestros impuestos y se tienen que destinar a donde más haga falta, que es claramente al tema de la reconstrucción”, remarcó.

Al participar en el seminario El Paquete Económico 2018, entre la reconstrucción y la transición, pidió a la Cámara de Diputados que se garantice que los recursos extras logrados en la Ley de Ingresos, se destinen efectivamente dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a la reconstrucción y atención de damnificados por los sismos.

El senador Cordero Arroyo señaló que la Cámara de Diputados fue certera en las adecuaciones realizadas, en la Ley de Ingresos, al precio del barril del petróleo y al tipo de cambio; sin embargo, “la discusión central de esto es qué van a hacer los señores diputados con estos 43 mil millones de pesos adicionales, a los que se debe quitarlo que se participa a los estados, y lo que se va al Fondo del petróleo”, entre otros rubros.

Se pronunció por evitar que haya desvíos: “Llevamos varios años y paquetes donde la Secretaría de Hacienda envía todos los ramos de desarrollo regional en cero pesos, pero en la Cámara de Diputados los resucitan y se les meten cantidades importantes de recursos, que es básicamente donde entran todos estos fondos conocidos como los fondos moches y donde los señores legisladores se despachan con la cuchara grande, cosa en la que no tiene responsabilidad la Secretaría de Hacienda”.

Consideró que aun cuando haya la perspectiva de que sobrarán recursos, estos deben preverse para una situación de volatilidad internacional que pudiera poner en riesgo el PEF.

Los parámetros o la estabilidad planteados por el Ejecutivo en el Paquete Económico son positivos, pues el porcentaje de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto puede disminuir hasta ser 47 por ciento, de pasar de más de 50 a 47.

Empero, explicó, se debe señalar que el entorno económico internacional, puede tornarse con cierta volatilidad, con cierta inestabilidad, por diversas circunstancias, como la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El senador Miguel Barbosa Huerta, secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, consideró que los recursos asignados para la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre, no son suficientes.

Se deberá garantizar que los recursos públicos no terminen en alguna campaña política, refrendó al referir que las conclusiones del seminario serán importantes para generar mejores condiciones del debate legislativo, económico y político que se realice en el Senado de la República.

Mario Delgado Carrillo, secretario de la Comisión de Hacienda, informó que este lunes en la Cámara de Senadores iniciará un debate de fondo sobre los ingresos que se plantean y las modificaciones que se hicieron al Paquete Económico.

“Lo peor que nos podría pasar es irnos con la inercia, sin discusión; casi siempre se acostumbra que en el Senado no se cambie lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero por lo que he revisado el fin de semana, no hay elementos suficientes para estar tranquilos por la forma en que se modificó la Ley de Ingresos”, refirió.

En el evento participaron los especialistas Gabriel Farfán mares, presidente de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados, A.C; David Colmenares Páramo, catedrático de la UNAM; Gerardo Esquivel Hernández, coordinador de Investigación del IBD; Luis Madrazo Lajous, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda; Gabriel Casillas Olvera, director de Análisis del Grupo Financiero Banorte; Héctor Juan Villarreal Pérez, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria; José Ignacio Campillo García; presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, A.C; Noel Pérez Benítez, director general de Finanzas del IBD; y, como moderadora, Blanca Báez Salomón, coordinadora de asesores de la Mesa Directiva del Senado de la República.