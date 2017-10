Erick Elías sale del confort y se lanza como conductor de “TLC Click”

México.- Tras varios años como actor, Erick Elías sale de su zona de confort y se lanza como conductor del programa “TLC Click”, que invita a la audiencia a descubrir nuevos lugares, tendencias y experiencias en la Ciudad de México.

El protagonista de telenovelas como “El hotel de los secretos” y “El color de la pasión”, entre otras, recorre nuevos caminos de la mano de artistas, tatuadores, músicos, actores, chefs, celebridades digitales y aquellos personajes que contribuyan a conocer los diferentes rincones de esta capital.

“Siempre he sido actor, pero cuando me ofrecieron este proyecto acepté porque significaba salirme de mi zona de confort. Me gustó la idea de arriesgarme, de probar el mundo de la conducción”, expresó Elías en entrevista con Notimex.

“TLC Click se estrenará este 24 de octubre a las 23:00 horas a través de la pantalla de TLC. Consta de 10 episodios de 30 minutos cada uno y se transmitirán cada semana.

“Son increíbles todos los lugares que tiene nuestra ciudad. Cada capítulo tiene un tema y en él participan varias personalidades en el arte, la música, las galerías, exposiciones, cafés, lugares típicos y rincones que no conocíamos o que creíamos no saber de ellos”, platicó.

El actor admitió que lo suyo es encarnar a alguien más; sin embargo, cree que no lo hace tan mal en la conducción, sobre todo porque ha adoptado el papel de curioso.

“Preguntar a alguien acerca de lo que hace no ha sido precisamente mi tarea diaria, por lo que me puse en el lugar de quien podría ser un espectador más que quiere saber de los expertos. Cuando entrevisto a un artista, quiero que me cuente lo que me interesaría saber como televidente; más que entrevista, todo se convierte en charla”, subrayó.

Cada episodio de “TLC Click” se desarrolla en diferentes locaciones de la Ciudad de México y sus alrededores, bajo diversas temáticas en secciones como: “Tech Life” (Un análisis de lo último en tecnología), “Foodie” (desde los restaurantes más reconocidos), “Skink” (historias de los profesionales que tatúan el cuerpo humano).

Además, “Stylish” (todo sobre moda), “Artsy” (pintores, muralistas, grafiteros), “Insomnia” (lugares escondidos que tienen mucho por ofrecer), “Screening” (análisis de los últimos estrenos de taquilla y series), por citar algunos.

“Me he acostumbrado a crear personajes, a decir líneas que fueron escritas por alguien que construye historias, pero aquí se trata de ser yo mismo, de mostrarme como soy y eso es difícil. Lo bueno es que no se trata de hacerme experto en temas”, apuntó.

Recordó que cuando ocurrió el pasado sismo del 19 de septiembre, se encontraba grabando en la Condesa y la Roma, por lo que la producción también se ha propuesto promover la zona para que se reactiven los negocios, ya que estas colonias fueron algunas de las más afectadas.

Erick Elías informó que antes de que concluya el año se estrenará la película mexicana “Cuando los hijos regresan”, en la que participó y que presentará hoy en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). Su corrida comercial iniciará el 22 de diciembre.

“TLC Click” es una producción de Rockandfella para TLC. Por parte de Discovery Networks Latin America/US Hispanic, Michela Giorelli fungió como productor ejecutivo; Rafael Rodríguez, como director de producción, y contó con la supervisión de Vanessa Mateos y Jimmy Herrera.

Ntx