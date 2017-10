Gastón Pavlovich asegura que seguirá filmando en México

Morelia.- Aunque ha tenido la oportunidad de trabajar con reconocidas figuras de la industria como Martin Scorsese, Robert De Niro y Al Pacino, el productor mexicano Gastón Pavlovich aseguró que sigue y seguirá filmando en México porque conoce el potencial de sus hacedores.

En charla con la prensa a propósito del estreno de la película “Helena” en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Pavlovich sostuvo que cree enormemente no sólo en el potencial del cine en mexicano sino también en su talento y “es verdaderamente agradable trabajar aquí”.

Subrayó que al referirse a talento no sólo alude a los actores, también a quienes están detrás de la cámara, es decir, al crew, a los directores, etcétera.

“Me asombra ver la cantidad de talento que hay aquí y quiero ser parte de esa generación de mexicanos que está volviendo a poner el cine de México en un nivel extraordinario en el extranjero”, externó.

Feliz de ser parte de la industria fílmica de México, el productor de cintas como “Silence” y “The Irishman” compartió que si bien Al Pacino es un actor con reconocimiento mundial, el talento que hay en México no le pide nada.

Bajo esa premisa reiteró que seguirá filmando tanto en México como en Estados Unidos porque también le apasiona hacer ese tipo de cine. “Yo nunca me he sentido excluido, creo que quienes pasaron antes que yo pavimentaron el camino a todo dar”, apuntó.

“Hay respeto y admiración por lo que ha hecho México. Me siento muy abrazado por la industria en general y la inclusión en Hollywood viene en ascenso”, mencionó Pavlovich, quien a la par de la filmación de “The Irishman” trabaja en la postproducción de “The professor and The Madman”, cinta dirigida por Farhad Safinia y protagonizada por Mel Gibson y Sean Penn.

De acuerdo con el productor, también platica con el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, quien está por debutar como director.

“Desde Taiwán (cuando trabajaron en ‘Silence’) hablamos de eso. Por fortuna él ya es una súper estrella y opciones le sobran pues también está pegado a otros productores que lo apoyan de mucho tiempo atrás”.

Indicó que ha hecho una gran amistad con Prieto, “y si no es esta primera, será otra, y por lo que hemos hablado será una cinta totalmente americana”, indicó el también presidente y director general de la productora Fábrica de Cine.

Ntx