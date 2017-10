-Ingobernabilidad a  la vista

Por Héctor Moctezuma De León.

En los siguientes días la Cámara de Senadores jugará un papel importante para la gobernabilidad del país, hoy más que nunca en peligro de perderse por las irregularidades en las que incurrieron los priístas en la elección presidencial del 2012 y que quieren subsanar con decisiones arbitrarias como el cese del Fiscal Especial para Delitos Electorales.

Un país sin procurador general, sin Fiscal Especial para Delitos Electorales, sin Fiscal Anticorrupción y con decisiones cupulares que hacen trizas el Estado de Derecho, como la destitución el viernes pasado de Santiago Nieto, ahora ex –titular de la Fepade, está al borde la ingobernabilidad.

La destitución de Nieto por faltar a la ética de la PGR, como lo manifestó su titular en funciones, Alberto Elías Beltrán, no es sólo una decisión de Los Pinos para beneficiar al PRI en las elecciones del próximo año, como lo han manifestado dirigentes partidistas y de organizaciones de la sociedad civil, es algo que va mucho más allá.

La orden que salió de Los Pinos el fin de semana pasado, evidencia preocupación en la casa presidencial, porque involucra muy seriamente al propio presidente Enrique Peña Nieto, se trata de una presunta aportación de mil 500 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, vía su secretario de vinculación internacional, Emilio Lozoya Austin, a su campaña presidencial en el 2012. Información que revelaron funcionarios brasileños, que aseguran haber sobornado al ex –director de Pemex.

En el despido que decretó Elías Beltrán en contra de Santiago Nieto, existen muchas dudas y, sobre todo, porque se da después de que el defenestrado reveló al periódico Reforma presiones de Lozoya Austin para que cerrara el caso, que no parecen haber caído muy bien en la residencia oficial. Una cosa está clara, ya se armó la gorda y eso puede cambiar los escenarios para el 2018.

Ya no me busques Eruviel fue el mensaje que le envío vía redes sociales y entrevistas en medios el delegado de la Cuauhtémoc, al delegado especial del PRI en la Ciudad de México. Monreal considera que aceptar la candidatura priísta para las elecciones de jefe de gobierno de la CDMX, no es políticamente correcto, ni ético. Al fin uno que habló de ética. Monreal bateó a Ávila Villegas, con un batazo de vuelta entera, cuando apenas se subía a la lomita de los sacrificios, como el tablazo que les asestó el venezolano Altuve el sábado a los Yanquis. De llegar a un arreglo con el Frente tendrá que ceder la Secretaría de Gobierno y las delegaciones con posibilidad de triunfo, me dicen…En los 90, Emilio Lozoya Thalman, entonces Secretario de Energía en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se quejó con el director de La Prensa, en donde el que esto escribe trabajaba entonces, por unos señalamientos que le hice en mi columna Circuito Cerrado que en esos días se publicaba en el diario de mayor circulación, la intención de Lozoya padre era que me corrieran, pero don Mario Santaella no accedió, perdón por el caso personal, pero así se las gastan estos señores…Pronto los independientes se dieron cuenta que no es tan fácil conseguir las más de 800 mil firmas que exige la ley para obtener el registro y truenan contra el INE, aunque el árbitro no impuso la norma. ¿Será que la participación de los independientes en la elección presidencial se quede para otra ocasión?

circuitocerrado@hotmail.com