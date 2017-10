Marihuana no se autorizó terapéuticamente para ser fumada: Mondragón

México.- La marihuana no se autorizó terapéuticamente “para ser fumada”, dejó este día en claro el comisionado nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb.

Hay que aclarar a la gente que no es fumando, como se dice en algunos lugares: “Vengan a esta farmacia, aquí está tu marihuana para que te quite el dolor de cabeza o de espalda. Esto no es cierto, nadie fumando va a curarse”, afirmó.

En la inauguración del foro “Marihuana, una mirada desde la evidencia científica”, organizado por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), Mondragón y Kalb pidió también esperar los reglamentos que elabora la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso.

Pidió no olvidar nunca que la salud se debe ver como primera posición en el uso de “esa y de cualquier otra droga”, porque “no estará lejos el tiempo en el que estos problemas vengan a repetirse”.

Señaló que, por ejemplo, a las personas adictas que viven en situación de calle, no se les puede dejar enfermos porque no tienen ni el conocimiento de su padecimiento ni la posibilidad de ser curados.

En entrevista, Mondragón y Kalb insistió en que está totalmente descartada la permisibilidad de un consumo lúdico de cannabis en el país; la definición y decisión fue esa, que se aceptara como uso médico y no como uso lúdico”.

Señaló que ello responde a que fundamentalmente en la Secretaría de Salud (Ssa) y en el organismo a su cargo existe una línea de discusión para abordar el tema de la salud como un problema inherente al uso de la yerba.

Aclaró que la marihuana es una sustancia adictiva, es decir, que produce una enfermedad, y a quien cae en ello le produce efectos secundarios de tipo social, judicial y médico.

Hizo ver que las personas que son menores de edad tienen una propensión a la adicción que es mayor, pues entre el 16.5 y 20 por ciento de este segmento de la población necesariamente caerá en la adicción, con daños colaterales “irreversibles” en el campo psicológico y neurológico, entre otros.

Ntx.