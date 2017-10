Paramore hace vibrar a miles de fans durante concierto en México

México.- La banda estadunidense Paramore hizo vibrar las paredes del Palacio de los Deportes en su regreso a la capital mexicana, en donde ofreció un concierto lleno de energía la noche de este lunes, como parte de su gira “Tour Two”.

Los fieles seguidores de esta agrupación conformada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro se emocionaron con cada una de las canciones que sonaron en esta velada musical.

Desde el principio, los más de 16 mil asistentes se levantaron de sus asientos para gozar de esta fiesta de pop punk, en el que se promocionó el reciente material discográfico del grupo “After laughter”, que salió a la venta este año.

Fue precisamente con “Hard times”, tema que se desprende de esta placa, con el que se dio inicio a este espectáculo, que tuvo como escenografía diversas luces acomodadas circularmente en la plataforma.

Aunque en un principio en melodías como “Ignorance”, “Still into you” y “Daydreaming”, la vocalista no tuvo interacción con su gente, esto no importó, pues la euforia de todo el mundo se mantuvo en lo alto, ya que muchos gritaban de emoción.

Durante dos horas con temas como “Forgiveness”, “Brick by boring brick” y “Playing god” la alienación originaria de Franklin, Tennessee, que se formó en 2004, mostró su vitalidad y entrega ante sus fans.

Minutos después la cantante saludó con un “hola, buenas noches México, somos Paramore, hace bastante que no venimos, los extrañamos mucho ¿están listos para bailar?, la siguiente canción es precisamente para eso”, dijo antes de “That´s what you get”.

Los jóvenes, en su mayoría levantaron sus brazos en este corte y en “Caught myself”, “Told you so” y “26” mientras saltaban con la música de sus ídolos.

“Gracias México, ¿cómo se sienten? Vamos a divertirnos, indicó Williams antes de que todo el recinto se tornara a un ambiente más romántico y tranquilo con “Hate to see you heart break”.

Asimismo, los intérpretes se aseguraron de que los presentes se mantuvieran contentos y recordaron cuando visitaron México por primera vez.

Tras una salida en falso y de mostrar una bandera mexicana, Paramore concluyó esta presentación, no sin cantar “Everywhere”, “Fake happy”, “Misery business”, “Ain´t it fun”, “Caught in the middle” y “Rose colored boy”.

Ntx