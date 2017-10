Siguen operativos de seguridad en transporte público de Estado de México

Tlalnepantla.- La Secretaría de Movilidad (Semov), en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), acompañados de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CODHEM), realizan operativos en el transporte público para que los mexiquenses viajen más seguros.

En uncomunicado, se informó que en cada operativo se sigue un protocolo para verificar que los vehículos que prestan el servicio en sus diferentes modalidades, como taxi, camioneta colectiva o autobús, tengan todos sus documentos en regla para seguridad de los usuarios.

Además, se constata con pruebas toxicológicas, que los choferes no manejen bajo el influjo del alcohol o drogas y la FGJEM revisa que no existan órdenes de aprehensión en su contra y que las unidades no cuenten con reporte de robo.

Los operativos se hacen apegados a la ley y en estricto respeto de los derechos humanos; en todos los casos asiste personal de la CODHEM para comprobar que se respeten los derechos de los usuarios y los choferes.

Del 9 al 23 de octubre se han inspeccionado 3 mil 109 unidades del transporte público, de las cuales, fueron sancionadas 844 por falta de placas, documentación, licencia de conducir o seguro. En el mismo periodo, se han realizado mil 18 pruebas toxicológicas, cuyos resultados remitieron a 35 choferes al Ministerio Público por manejar bajo el influjo de alcohol o drogas.

La Semov informó a los usuarios, a los transportistas y los operadores de los vehículos que, en caso de queja con motivo de la realización de estos operativos, pueden presentarla en la Contraloría de la Secretaría.

Instó a los transportistas a respetar la normatividad vigente, como el hecho de que sus unidades no tengan una antigüedad mayor a los 10 años, cuenten con placas delantera y trasera, su concesión esté vigente, así como su tarjetón y seguro; que el chofer tenga licencia de conducir y no circule bajo el influjo de ningún enervante.