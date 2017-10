¿Todos somos Yndira Sandoval?

Por Raúl Flores Martínez.

-“Policía jodido también eres mi amigo”-

La falsa y cuadrada frase de “Todos somos” debe llegar a un límite, sobre todo en las redes sociales que expanden información entre las hordas de “activistas”, defensores de todas las causas detrás de los celulares y computadoras.

Uno de los casos más emblemáticos, es el de la activista y defensora de derechos humanos como Yndira Sandoval que en días pasados denunció una supuesta violación por una elemento de la policía de Tlapa de Comonfort de Guerrero.

Hace unas horas, salieron a relucir algunos videos donde se observa a esta activista en estado de ebriedad, señalando que el estar alcoholizado, no es un delito, tiene razón, es una falta administrativa, falta administrativa que debe ser castigada con una multa en efectivo u horas en los separos del juez cívico.

Alguien debe decirle a esta “activista” que los elementos policiacos, si tienen el derecho de detenerla, de llevarla ante el ministerio público que debe canalizarla al juez cívico para que pague su multa. Dentro de los diversos manuales de las corporaciones policiacas, se determina que los detenidos deben ser presentados por los oficiales ante la autoridad correspondiente, ya sea para ponerle las esposas si se ponen agresivos o sujetarlos del brazo en el caso de que no sea necesarias las esposas.

Entonces la pregunta es ¿Violación o Prepotencia? De acuerdo a las imágenes que no mienten y los audios, esta supuesta violación, no es más que un acto de prepotencia, un acto bajo de las “intocables” defensoras de derechos humanos, que como observamos en el video que está en las redes sociales.https://www.youtube.com/watch? v=NIdK8K9afOw

https://www.youtube.com/watch? v=UA_pGziuv-c

Otra pregunta es ¿Quién defiende a los policías? ¿Quién defiende a un elemento femenino?

Así lo define Claudia Juárez Gómez en su cuenta de Facebook.

“El dia de hoy en un programa de radio la senorita yndira sandoval me acuso de manera falsa e injusta de averla violado , esta acusasion tangrave es una total mentira . Lo unico que ise fue protegerla pues se encontrava en total estado de ebriedad , se avia quitado su ropa interior ,se negava apagar un servicio en una clinica y alterava el orden publico alegando que es muy inportante y muy influllente . Soy una mujer con 3 hijos dos de 6 y una de 4 años dos de ellas niñas y soy incapas de aser algo como lo que seme acusa estoy dispuesta a encarar la verdad y esta señorita yo no soy una gente inportante ni preparada pero no soy una violadora y ala comision de derechos humanos tambien lepido defenderme ami”. (sic)

Nuevamente entra o debe entrar en discusión, el tema de los límites que deben de tener algunas organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, algunas Comisiones de Derechos Humanos que viven del erario público, que se enojan si les señalan sus errores.

¿Usted sabe a quién le rinden cuentas estos organismos? ¿Sabe en que se gastan los millones de pesos que se les otorga anualmente? Todos exigimos transparencia a diputados, funcionarios e instituciones; sin embargo, nos olvidamos de pedir cuentas claras a todas las Comisiones de Derechos Humanos que tienen hordas de Godínez que solo sirven para seguir chupando el presupuesto gubernamental, ese presupuesto del que usted y yo cooperamos con el pago de impuestos.

Hasta cuándo se acabarán las Yndiras Sandoval que protegida bajo la impunidad de los Derechos Humanos quieren evitar una detención por tener una falta administrativa.

Con esto usted apoya la marcha de mañana y dirá ¿TodosSomosYndiraSandoval?