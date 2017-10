Felipe Cazals llama a rescatar las joyas del cine nacional

Morelia.- El cineasta mexicano Felipe Cazals hizo un llamado para crear un protocolo para la recuperación de las joyas del cine mexicano pues, dijo, “muchas deben ser vistas por los nuevos espectadores”.

En entrevista con Notimex, el director de clásicos como “Las Poquianchis” y “Canoa” aclaró que “la Filmoteca, la Cineteca y el Imcine ya han recuperado muchas películas o están en ello, pero se debe puntualizar a través de un protocolo cuál es el tratamiento tecnológico que se debe seguir según las exigencias de las mismas.

“He visto grandes melodramas de Marga López nada despreciables y muchas otras joyas que no se deben perder”, compartió el destacado cineasta mexicano, quien la noche de este martes presentó la versión restaurada de su cinta “Los motivos de Luz” en una función especial de la 13 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Ante un auditorio emocionado, Cazals agradeció la oportunidad de volver a presentar ese clásico cinematográfico. “Me encanta saber que ahora la verán ojos contemporáneos y que así como esa película puedan ser muchas más las que puedan volver a verse”, anotó.

Manifestó que deseaba que esa proyección entusiasmara a otros productores como Hugo Scherer, “quien no sólo la produjo sino que volvió a reincidir invirtiendo en restauración para volver a tenerla en pantalla.

“Necesitamos del entusiasmo del público para que se vuelvan a ver esas películas”, agregó el realizador, a quien el FICM honró con la develación de una butaca con su nombre.

Al sentarse en ella bromeó sobre lo incómodo que le resultaba ver las películas cuando era joven. “Creo que por eso veíamos con tanta ‘tensión’ las películas”.

Sobre la posibilidad de volver al set de filmación, respondió que el cine es una enfermedad mortal, “pero creo que a mis 80 años hay que ser serios. No creo, no sé, vamos a ver. No se puede descartar el ejercicio de tu profesión de toda tu vida”.

Emocionado por el recibimiento del público, indicó que en su opinión el cine no es sólo dirigir películas, sino también ver cine, “como cuando prefieres ir al cine en vez de ir a clases y sólo estás viendo, pensando y soñando con películas”.

Considerado uno de los directores más destacados de México, Cazals ha sido reconocido con la Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico de la Cineteca Nacional, con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y con la Medalla Filmoteca UNAM, entre otros galardones.

Fue uno de los fundadores del grupo Cine Independiente de México y ha dirigido títulos fundamentales del cine mexicano, además de ser miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) desde 1998.

Con “Los motivos de Luz” obtuvo varios reconocimientos, entre ellos la Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián de 1985.

