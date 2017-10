Harvey Weinstein, acusado sin pruebas

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Se ha escrito un nuevo capítulo de la ignominia mediática inspirada en la mitología feminista. Se trata de la cascada de acusaciones de acoso y abuso sexuales (incluso de violación) en contra del productor de cine Harvey Weinstein, fundador de la empresa Miramax y reconocido por su trabajo en las películas El paciente inglés (1996), Shakespeare enamorado (1998) y Pandillas de New York (2002).

A inicios de octubre de 2017, Weinstein fue acusado de acoso o abuso sexuales por parte de varias mujeres. El caso más sonado, justo porque hizo estallar la bomba, fue el de Ashley Judd, actriz estadounidense de teatro, cine y televisión, conocida por su infancia problemática, de la cual ella misma ha hablado en los medios: ya vivía con la madre, ya con la abuela o ya con el padre, con una inestabilidad familiar que, entre otras cosas, la llevó a pisar trece colegios distintos en casi la misma cantidad de años.

El escándalo creció y, hacia mediados de octubre, la lista de las supuestas víctimas del productor había crecido hasta alcanzar la veintena. Y el encono populachero no se hizo esperar, no obstante que ninguna de las supuestas víctimas presentó prueba alguna.

Se trató, como ustedes bien imaginan, de un linchamiento mediático que ha tenido amargas consecuencias: la esposa del magnate anunció su separación del mismo, sus hijos de 10 y 4 años han sufrido una terrible presión psicológica, parte de la directiva de su empresa renunció botándole varios proyectos, y él mismo fue despedido de su propio estudio de producción y distribución.

El daño a Harvey Weinstein, como puede inferirse, es gravísimo, y todo por acusaciones que no han sido probadas: ni una sola de ellas. En esto hay que insistir.

Por supuesto que estamos ante un caso típico de propaganda estilo nazi, gobbelsiana: “Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”. Y por supuesto que, también, estamos ante un caso típico de “posverdad” (o verdad emotiva): la gente acepta como “cierto” algo que sólo se ajusta a sus emociones y a sus creencias, incluso teniendo a la vista pruebas fehacientes de lo contrario.

Y se trata, hay que decirlo sin ambages, de una estrategia comunicativa muy propia de la mitología feminista. Se trata de una acción convergente, que bien podría ser concertada y que apela a la emoción, no a la razón.

No importa que con esta estrategia mediática se violen principios elementales del Derecho Moderno de Occidente: presunción de inocencia, carga de la prueba, defensa adecuada, derecho de réplica, juicio imparcial ante instancias jurisdiccionales, etc.

Tampoco importa que con esas graves acusaciones, sin prueba alguna, se afecte el derecho a la honra de Harvey Weinstein.

Nada de eso importa, porque la propaganda estilo nazi y la posverdad ya han hecho su trabajo en las mentes obtusas e ignorantes.

Lo peor de todo esto es que, para cualquier persona medianamente juiciosa, ninguno de los relatos de las “víctimas” resulta creíble.

A ver, de entrada es increíble pensar que todas las “víctimas” fueron incapaces de grabar, en audio y/o video, siquiera uno de los supuestos actos delictivos de Harvey Weinstein. Simplemente no es creíble algo así, menos en el mundo del espectáculo, menos en la industria fílmica hollywoodense.

¡Es tan fácil conseguir micrófonos ocultables para hacer grabaciones comprometedoras! Y eso no de unos cuantos años a la fecha. Al menos eso se puede hacer sin problema desde la época del macartismo, a mediados del siglo XX. Al respecto, resulta muy recomendable la lectura de la Breve historia del espionaje, de Juan Carlos Herrera Hermosilla (Madrid, Ediciones Nowtilus, 2012).

¿Alguien ya olvidó la esencia del Escándalo Watergate (1970)?

¡Carajo, ahora resulta que no existe ni una pinche grabación de los tantos delitos que cometió el “depredador sexual” Harvey Weinstein!

¿Quién demonios puede creer algo así?

Pero vayamos más allá, porque los relatos de las “víctimas” son endebles por todos lados. Como ejemplo, lo dicho por la actriz italiana Asia Argento (hoy de 42 años): ésta acusó a Weinstein de haberla violado cuando ella sólo tenía 21 años. Según sus declaraciones al The New Yorker, el productor la invitó a una fiesta en un hotel cercano a Cannes, una fiesta donde sólo había dos personas: ¡ella y Weinstein!

Por absurdo que parezca, la tipa se quedó en esa “fiesta”, le dio masaje a Weinstein a petición de éste y terminó practicándole sexo oral. Todo esto a regañadientes, según la “víctima”. Argento ha asegurado que esto resultó traumático para ella, pero que accedió ante el miedo de que Weinstein acabara con su naciente carrera como actriz.

¡Ah, y no sólo eso! Resulta que Asia Argento continuó manteniendo relaciones sexuales con él y nunca ha aclarado por cuánto tiempo.

Bueno es que sepan, mis apreciables lectores, que Asia Argento es hija del cineasta Dario Argento, con quien trabajó en el filme Trauma (1993), cuando ella apenas tenía 18 años y en donde hizo las primeras de sus muchas escenas al desnudo.

¿Es creíble pensar que su “naciente carrera” como “actriz” (desnudos incluidos y reiterados) iba a truncarse si no fornicaba con Weinstein, habiendo tantos directores y productores en el mundo, incluido su padre? ¡Por favor!

¿Hay algún imbécil que se crea una historia así?

Y déjenme decirles que todas las historias de las “víctimas” van por el mismo estilo, lo que a mí me hace hipotetizar que esos supuestos acosos, abusos y violaciones no eran más que actos de prostitución por parte de unas actricillas del montón, que querían obtener papeles protagónicos o beneficios parecidos.

¡Bah, ahora resulta que las “víctimas” convivieron con su “victimario” por mucho tiempo y con sonrisas de oreja a oreja! Claro, todo esto mientras ganaban buena dolariza.

Así que yo, mis apreciables lectores, no me creo las versiones lacrimógenas de las “víctimas” de Weinstein. Y no me las creo porque atentan contra toda lógica y contra los principios más elementales del Derecho Moderno Occidental.

Para concluir, me queda claro que ésa será la forma habitual de proceder de muchas “víctimas” y no sólo en el mundo del espectáculo, por lo que resulta deseable que Harvey Weinstein demande por calumnia a todas sus ex estrellas, para que aprendan que el honor también es un bien tutelado por el Derecho.

Ante acusaciones sin pruebas, resultan procedentes las demandas por daño moral. El Derecho, no lo olvidemos, es un camino de ida y de vuelta. Y los derechos de los varones también son derechos humanos.