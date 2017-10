Niega Santiago Nieto haber violado código de ética

El Arsenal/Redacción

México.- El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto aseguró que no mintió ni violó el código de ética de la Procuraduría General de la República (PGR) por lo que, dijo que no hay razón para su destitución.

“No violé ningún código de ética, no mentí, no vulneré ninguna disposición de caracter legal, esa es mi posición y lo que defenderé ante el Senado de la República”, afirmó el exfiscal electoral ante los micrófonos de Radio Red.

En entrevista dijo que “una carta como la que presentó Lozoya no presiona, qué tipo de fiscal sería si me dejo presionar por cualquier tipo de carta”.

El viernes pasado, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán quien está citado para comparecer ante el Senado, destituyó a Nieto por transgredir “lo dispuesto en el código de conducta” de la dependencia, por supuestamente violar el debido proceso y la presunción de inocencia” al revelar información sobre una investigación en curso.

Senadores del PRI por su arte aseguran que Santiago Nieto no debe ser restituido en el puesto de fiscal de la Fepade, aunque consideraron en un documento interno, en dar la oportunidad a Santiago Nieto y a Alberto Elías para que expongan sus argumentos y luego tomarán una postura.

Por su parte en la entrevista Nieto Castillo, dijo que nunca ha formulado acusaciones directas contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya y agradeció el apoyo que se le ha proporcionado ante esta remoción por razones que todavía a una semana de haberse dado, no le han dicho.