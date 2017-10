Se cumplen dos décadas del “adiós” a las canchas de Diego Maradona

México.- El 25 de octubre de 1997, entre polémica y sin que nadie lo esperara, el astro argentino Diego Armando Maradona disputaba su último partido como jugador profesional de futbol.

Considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, “El Pibe de Oro” disputó su último encuentro en la cancha del estadio Monumental, en el encuentro correspondiente al Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, donde el club “Xeneize” venció al conjunto “Millonario” por 2 a 1.

Boca Juniors era dirigido por el argentino Hector “Bambino” Veira y el plantel contaba con jóvenes figuras como el delantero Martín “El Loco” Palermo, el defensa Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena, el arquero Óscar Córdoba y el mediocampista Diego “El Flaco” Cagna.

“El Pelusa”, quien era la figura del equipo en aquel entonces, jugó sólo los primeros 45 minutos del cotejo, al comienzo de la segunda parte ya no regresó al césped del Monumental y en su lugar entró un joven de 19 años llamado Juan Román Riquelme.

El anuncio oficial de su retiro lo daría el mismo Maradona cinco días después, justo cuando cumplió 37 años, las palabras del “10” fueron: “Me voy. No aguanto más. Este retiro es definitivo. Me lo pidió mi viejo llorando. No puede ser que mi familia sufra tanto con cada control antidoping, que la ola de rumores nos envuelva”.

El nacido en Lanús dejó de mostrar su magia en las canchas tras 692 partidos, 352 goles y 11 títulos.

Ntx