Detienen a dueño de inmueble capitalino que colapsó en sismo

México.- El procurador de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, dio a conocer que se concretó la primera detención de una persona relacionada con el delito de homicidio por los derrumbes ocurridos con motivo del sismo de septiembre pasado.

Al ofrecer el más reciente reporte sobre las cifras por el movimiento telúrico, indicó que se trata de una acusación de homicidio con dolo virtual y está relacionado con el edificio de departamentos ubicado en la calle Zapata 56, de la delegación Benito Juárez, donde dos personas perdieron la vida.

El funcionario capitalino aseveró que en todos los casos de inmuebles donde fallecieron personas se inició un proceso, mientras que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera mencionó que existen 184 carpetas de investigación en proceso de investigación, 137 de oficio y 47 por denuncias.

Garrido Osorio refirió que en las investigaciones que se hicieron en torno al inmueble de Zapata 56, el peritaje concluyó que la memoria de cálculo no corresponde a los planos estructurales; la cimentación no corresponde a los estudios de mecánica de suelo; no cuenta con aceros ni materiales para soportar la edificación ni con la constancia de seguridad estructural.

Con estos elementos se llevó al juez de control la carpeta de investigación y se concedieron órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio doloso virtual y el ambiental de responsabilidad de directores responsables de obra.

Así, ayer en el Estado de México se cumplimentó la primera orden de aprehensión relacionada con el inmueble: un hombre de 58 años, quien fungía como director responsable de obra, propietario y constructor del inmueble, a quien se le envió al Reclusorio Sur.

“Tenemos en nuestro poder las muestras de material de cada uno de los inmuebles que se colapsaron y en donde se encontraron cuerpos sin vida, los cuales se encuentran en un laboratorio para determinar la resistencia del material”, expuso el funcionario capitalino.

En este caso, dijo, todo lo que se aportó como expediente a la delegación no corresponde a lo que se encontró en el lugar.

Respecto al caso del colegio Rébsamen, indicó que el gobierno capitalino tiene restricciones por un juez de amparo, sin embargo adelantó: “nosotros integramos el expediente al igual que este, con factores técnicos con todos los factores necesarios, para ponerlo a consideración del poder judicial en su momento.

“Estamos en espera de que se avance en ese tema. No hay mucho que decir por la misma restricción que tenemos, no nos han notificado el curso del amparo y nosotros seguimos con la limitante de no proporcionar datos sobre ese inmueble”, comentó.

