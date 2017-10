Paciente recibe segundo trasplante de corazón en Hospital La Raza

México.- Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dieron a un joven de 27 años de edad una segunda oportunidad de vida, luego de que se le realizara un trasplante de corazón en el Hospital del Centro Médico Nacional La Raza, donde ya le habían colocado uno con anterioridad.

El director general del Hospital, Guillermo Careaga Reyna, explicó que en 2010 se le practicó al mismo derechohabiente el primer trasplante a causa de una cardiomiopatía severa; su corazón había crecido de tal manera que era incapaz de funcionar de manera correcta y se encontraba en etapa terminal.

Recordó que en esa ocasión su cirugía fue considerada como urgente y se activó un protocolo para que las instituciones de salud dieran prioridad a la captación y el traslado del corazón al Hospital General de La Raza. El trasplante fue un éxito y el paciente mantuvo un buen estado de salud durante siete años.

Hace unos meses, su cuerpo, de manera espontánea y a pesar de los medicamentos que tomaba desde hace años, comenzó a rechazar el órgano al detectarlo como “ajeno”, al punto de provocarle arritmias y lesiones parecidas a las de un infarto.

Careaga Reyna indicó que el paciente recibió tratamiento coronario y un implante, pero el corazón seguía deteriorándose, por lo cual la única opción era un nuevo trasplante.

En agosto llegó un órgano para el paciente y el equipo de especialistas del Hospital La Raza realizó la cirugía. Su recuperación en el hospital fue favorable y egresó hace tres semanas, bajo control y vigilancia, como establece el protocolo médico para trasplantes.

Durante 2017, especialistas del Hospital General han realizado 10 trasplantes de corazón y hay ocho pacientes en espera de la donación de este órgano, se detalló en un comunicado.

Careaga Reynsa destacó que éste es el primer retrasplante electivo de corazón que se realiza en el Seguro Social, pero en este hospital también se han llevado a cabo procedimientos similares en casos de urgencia.

Esto es que en el momento de realizar el trasplante de corazón, el cuerpo rechaza el órgano y no late. Si las condiciones clínicas del paciente lo permiten, se le brinda apoyo circulatorio mecánico, que sustituye de manera momentánea el corazón, en tanto se hace la búsqueda urgente de otro órgano.

El galeno expuso que dos por ciento de los trasplantes que se realizan en el mundo son retrasplantes y que las cirugías de este tipo se clasifican como de alta complejidad, pues requieren más cuidado y su evolución no es tan rápida como en la primera ocasión, por lo que la recuperación del paciente demanda más estancia en el nosocomio.

“Siempre lo hemos comentado y no me cansaré de decir que nuestro instituto cada vez tiene más posibilidades de ofrecer lo mejor a nuestros derechohabientes, con recursos humanos más actualizados y, en particular, en los trasplantes de corazón con gran experiencia, de muchos años, de muchos pacientes trasplantados y con muy buenos resultados”, añadió.

