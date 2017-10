Paul McCartney, Gene Simmons y Juanes, apuestas musicales en la capital

México.- El exbeatle Paul McCartney, creador de grandes temas de The Beatles; Gene Simmons, líder de la banda Kiss, y el cantautor colombiano Juanes son algunas de las figuras internacionales que en los próximos días traerán su arte a diversos recintos de la Ciudad de México.

Otras grandes figuras que llegarán con su música a la Ciudad de México son la legendaria cubana Omara Portuondo, la “Diva del Buena Vista Social Club”, quien se hará acompañar de Diego “El Cigala”, para ofrecer un “show” único.

Enrique Guzmán celebrará 60 años de cantar, por lo que tendrá una magna celebración en el Auditorio Nacional para recordar sus más grandes éxitos musicales como “Gracias por los recuerdos”, “Secretamente”, “Yo te seguiré” y “Oye”, entre muchas más.

Carlos Rivera presentará por última vez en el “Coloso de Reforma” su “Yo creo tour 2017” , mismo con el que continuará en las siguientes presentaciones, ya sea en México o en el extranjero.

Bronco, el grupo que con temas como “Sergio el bailador” y “Nunca voy a olvidarte”, entre otras, ha logrado un éxito arrollador, por primera vez cantará para el público mexicano que abarrotó esta primera presentación en el Auditorio Nacional, por lo que abrió una segunda fecha para el próximo domingo 10 de diciembre.

Jueves 26 de octubre:

Omara Portuondo y Diego “El Ciagala”, en el Teatro Metropólitan. En esta ocasión presentarán un concierto lleno de nostalgia, recuerdos y mucho amor.

El público disfrutará de un viaje musical que va desde España, Cuba y México con grandes boleros, sones y éxitos que harán cantar al público, acompañados de piano, bajo y contrabajo.

En el Auditorio Nacional se presentará el grupo colombiano Morat, para conquistar “El Coloso de Reforma”, tras haber llenado en dos ocasiones El Plaza Condesa, y dos veces el Teatro Metropólitan.

Su canción “Cómo te atreves” es Sencillo de Oro en México, Cuádruple Disco de Platino en España y cuenta con más de 50 millones de “views” en YouTube, además en México se logró colocar en el Top 3 en radio y Top 10 en Shazam, mientras que “Sé que te duele”, que interpreta a dueto con Alejandro Fernández, ha sido un éxito rotundo.

La agrupación chilena Lucybell actuará en El Plaza Condesa, en cuyo concierto interpretará temas como “Por amor”, “No me olvides”, “Magnética luz”, “No perdonaré”, “Perfección”, “Un sueño”, “Cuando me acerco a ti”, entre otras, formarán parte del repertorio para el público mexicano.

Viernes 27 de octubre:

El multipremiado cantautor colombuiano Juanes viene al Auditorio Nacional como parte de la promoción de la placa discográfica “Mis planes son amarte”, su octavo álbum de estudio.

En este disco, Juanes ofrece un plus a sus seguidores, al presentar una cinta de 50 minutos en la que narra la vida de un astronauta que busca a una diosa indígena en Medellín; mientras se cuenta la historia, interpreta uno a uno los 12 temas que conforman la placa musical compuesta por 12 temas que hablan sobre amor y desamor, siempre con el toque de optimismo y esperanza.

La Única Internacional Sonora Santanera Sinfónico se presentará en el Teatro Metropólitan y los recursos que se recauden serán donados a personas con discapacidad auditiva.

El grupo se suma a la séptima edición del ciclo Conciertos con Causa en formato sinfónico, que realiza la Fundación MVS Radio para ayudar a quienes padecen de discapacidad auditiva.

Para La Sonora Santanera, sinfónico, la banda se hará acompañar de la Orquesta Filarmónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Angélica María, la eterna “Novia de México”, hará un recorrido muscial en el Lunario del Auditorio Nacional, donde cantará sus mejores éxitos que van desde “Eddie Eddie”, “Con un beso pequeñísimo”, hasta “Una copa de champagne”, “Miguel”, “Tú sigues siendo el mismo”, “A dónde va nuestro amor”, entre otros.

Sábado 28 de octubre:

Paul McCartney, el exbeatle que tantos éxitos musicales le dio a The Beatles, luego de no venir a cantar a México hace cinco años, regresa en el marco de la gira “One on One”, y qué mejor escenario que el imponente Estadio Azteca.

Bronco por primera vez cantará en el Auditorio Nacional, en donde seguramente los acordes de “Sergio el bailador”, “Adoro”, “Nunca voy a olvidarte”, “Oro” y “Con zapatos de tacón”, por mencionar algunas canciones.

Orquesta Vulgar presentará Vocabulario Adulterado en el Lunario del Auditorio Nacional.

La banda que canta para el vulgo fusiona en su piezas jazz con punk, afro, algo de rock y además soul.

División Minúscula, banda de punk rock mexicano, se presentará en el Teatro Metropólitan. El quinteto tamaulipeco liderado desde hace más de 15 años por los hermanos Javier y Alejandro Blake, así como por Alejandro Luque, Efrén Barón y Ricardo Pérez, hará una escala importante con su “Secretos tour”.

Los Pericos llegarán a El Plaza Condesa con su reggae y ska directo de Argentina. Activos desde 1986, han logrado vender más de dos millones de discos y han ofrecido más de mil 500 presentaciones en vivo en distintos rincones del mundo.

Domingo 29 de octubre:

Carlos Rivera, luego de hacer un sinfín de presentaciones en Latinoamérica y España, regresa al Auditorio Nacional para ofrecer por última vez en ese recinto su concierto “Yo creo tour”, así que seguramente el oriundo de Tlaxcala que ha protagonizado “El Rey León” en México y España, anotará otro triunfo en su carrera.

Lunes 30 de octubre:

Gene Simmons & His Band, ahora vuiene sin Kiss; sin embargo, promete ofrecer una velada única en el Pepsi Center WTC, donde podrán escucharse rolas como “Radioactive”, “Living in sing” y “See you tonigth”.

Se prevé que en el repertorio incluya “Rock and roll all nite”, “Detroit rock city” y “I was made for loving you”, entre otros.

Martes 31 de octubre:

Enrique Guzmán celebrará en grande 60 años ininterrumpidos de cantarle al amor. Seguramente para esta fecha habrá grandes sorpresas enmarcadas con arreglos musicales de primera y si aunado a ello se presentan los coros de Beto Castillo, se escuchará insuperable como en los tiempos en que Guzmán cantaba con la orquesta de Chuck Anderson.

“Tu cabeza en mi hombro”, “Oye”, “Con y por amor”, “100 kilos de barro”, “Pensaba en ti”, entre muchas más, son algunas de las canciones que el público coreará de principio a fin.

Miércoles 1 de noviembre:

Manuel Carrasco, con más de 13 años de trayectoria en España, viene a México en el marco de su gira “Bailar el viento” y por primera vez se presentará en El Plaza Condesa.

Ntx