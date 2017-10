Por Héctor Moctezuma De León.

En un escenario al que se enfrenta el país, en medio de la incertidumbre, y lo peor con un gobierno que no entiende lo que pasa en su entorno, lo mejor, es que Dios nos agarre confesados, porque lo que se viene es para poner al temblar a cualquiera, un temblor, peor al que nos provocó el sismo del 19 de septiembre pasado.

Un escenario en el que no habrá Tratado de Libre Comercio, con las consecuencias que eso puede traer para la economía mexicana, que ya se empiezan a reflejar en la relación peso dólar, no nos queda más que acudir este 12 de diciembre para postrarnos junto a los miles de peregrinos que vienen de todo el país, frente a la Patrona del Tepeyac.

En lo político las cosas están peor que nunca, con un secretario del Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, que supuestamente debe conciliar entre las diferentes corrientes políticas, está ausente, ¿qué podemos esperar? Nada más que pedirle a la Virgen de Guadalupe que nos ampare.

Una decisión que vino de Los Pinos, la de cesar al Fiscal para la Atención de los Delitos Electorales, Santiago Nieto, la que los aliados del presidente Enrique Peña Nieto en la Cámara de Senadores, no pueden sacar adelante, ¡aguas! porque nos acercamos a la ingobernabilidad que nos puede llevar a estadios nunca vistos en la historia moderna del país.

Salir de esta situación no será fácil, no hay en el gobierno un estratega capaz de conciliar entre las diversas fuerzas en conflicto, por eso lo que se viene, es de consecuencias inimaginables.

La “Brillante” política mexiquense , Ana Lilia Herrera Anzaldo pensó que se la pasaría tranquila en la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, (JUCOPO) pero apenas le echaron el primer torito y no sabe ni que hacer, ni su progenitor político el nefasto Arturo Montiel, su chapulín colorado podrá salvarla…Alfredo del Mazo no disimula sus complicidades que tuvo que hacer, para llegar a la gubernatura mexiquense ahora quiere echar abajo la decisión del juez que suspendió las notarías, que por dedazo, autorizó antes de salir, Eruviel Ávila…Ismael Hernández Deras toma posesión hoy como nuevo secretario general de lo que queda de lo que fue el poderoso sector campesino del PRI, la CNC, el del voto verde. Pocos se acuerdan pero cuando Hernández Deras gobernaba Durango, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, recién escapado de Puente Grande, se paseaba por tierras duranguenses como chana por su casa. Lo denunció en su momento el arzobispo de Durango, Héctor González. Lo premian porque fue el delegado del PRI en la campaña de Alfredito, pero que no tuvo nada que ver con que el junior finalmente resultara el ganador en la elección más sucia que ha habido en la historia moderna de esa entidad…Ricardo Anaya, el dirigente del PAN gana otra batalla y se sigue posicionando…¿De veras piensan que los votos de los calderonistas, a cambio de que Margarita Zavala obtenga las firmas para ser candidata independiente, evitarán la revocación de la decisión de la PGR de remover a Santiago Nieto…El dirigente del PAN, Ricardo Anaya gana una batalla más ahora al periódico el Universal, que información tendenciosa quiso beneficiar al PRI-Gobierno. Anaya se posesionó como el más serio abanderado del Frente Ciudadano por México y sería el rival a vencer del puntero en las preferencias electorales, para el 2018, Andrés Manuel López Obrador,

