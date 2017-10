Ricardo Monreal: El Conciliador

Por Hilde A. Menéndez

Platón, el filósofo griego, redacta en su República las virtudes cardinales que han de ser una característica de la formación política de su tiempo. Las conocidas por la praxis política griega eran la justicia, la fortaleza y la templanza. La razón que hace peculiar la obra del filósofo griego es agregar una cuarta: la prudencia. Esto nos puede ayudar a formar un panorama del pensamiento y práctica de la política contemporánea y de los distintos escenarios que se presentan ante la proximidad de tiempos electorales, uno de los emblemáticos actos de concentración es la disputa por el gobierno de la Ciudad de México y en particular la que parece ser una lucha interna en el partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador: MORENA; escenario que se convierte así mismo en un evento que nos permite reflexionar de una manera estricta la formación del político contemporáneo desde una tesitura no particular.

Me centrare en este artículo, en el hombre que ha pasado a ser centro de la tertulia pública, Ricardo Monreal. Curiosamente el tema en discusión sobre su presencia política se ha llevado a ángulos de discusión meramente de opiniones y de atribución de adjetivos y cargas valorativas sobre su actuar político ante la negativa de su designación para contender en las próximas elecciones a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el partido del que es uno de los pilares y fundadores: MORENA.

Importante es entonces hacer el comparativo de un político actual con la formación paradigmática del político de los tiempos que dieron base al pensamiento occidental. Sabido, pero poco comentado, es la formación académica de Ricardo Monreal, quien es Dr. en Derecho por la UNAM y que recientemente tuve la oportunidad de estar en una de las presentaciones del libro de su autoría intitulado Proyecto 2.5, un libro donde plantea soluciones reales a los grandes retos que enfrenta la ciudad de México.

La razón de hacer mención a esto es que Monreal se ha hecho ver como alguien firme de portar el título de doctor en derecho, pues, así como Platón remite a adicionar la virtud de la prudencia al político, Monreal hace de la jurisprudencia parte de su actuar cotidiano, pues el vocablo se remite a “iuris” y “prudentia”. De tal manera que esta es una cualidad que ha distinguido su trayectoria, no hace falta más que remitirnos a los acontecimientos históricos de su carrera política y los duros momentos de separación tanto del PRI como del PRD.

Es así como Ricardo Monreal se puede hacer un insigne portador de ser un conciliador de la política en distintos momentos. Alguien caracterizado por ser de un temperamento prudente que ha sabido rescatar la institucionalización de vínculos políticos como parte de hacer buena política, si bien es cierto que no hay alguien que pueda ser aceptado por todos, Monreal deja ver que en su camino ha creado puntos neutros y no enemistades por doquier. Mientras que una de las cosas más evidentes de una sociedad es que esta siempre es divergente en sus intereses, Monreal ha sabido establecer la conciliación y el acuerdo. Mientras que, por otro lado, además de la expectativa de los momentos electorales próximos se ha dejado clarificar un gran aumento en la credibilidad y en la legitimidad de Ricardo Monreal, el hecho de que una vez pasada la tragedia del sismo del 19 de septiembre se haya visto, antes que nada, el actuar por la ciudadanía del delegado de Cuauhtémoc, se ha vuelto un hecho que nos permitió ver la actuación propia de un ciudadano antes que la de un político. Esta serie de eventos ha llevado a la clase política en general a ver a Monreal como el candidato idóneo para ganar la elección por el gobierno de la Ciudad de México, su legitimidad ha llegado al punto de que la alianza PAN-PRD-MC y el PRI le han hecho llegar su interés por tenerlo como candidato.

Haciendo alusión a que esta reflexión pretende hacernos ver el papel de un político contemporáneo bajo una tesitura no de opiniones sino de razones fundamentadas no hace falta más que recordar al filósofo italiano Giorgio Agamben, pues bien podría parecer que Ricardo Monreal ha sabido atender a los momentos de su gobierno con una de las reflexiones filosóficas que Agamben señala al remitirnos a entender que el zoon politikon no solo es una categoría que podemos asignar al hombre, más profundamente se convierte en un modo de vida de toda persona al hacernos hincapié en la importancia de que el hombre es por naturaleza un animal político; lo es porque ante las múltiples visiones y perspectivas que este pueda tener siempre va a existir una necesidad de coexistencia y de manera consecuente, la de conciliar un proyecto en común. Las siguientes palabras de Monreal dejan en evidencia su perfil del conciliador: “el próximo gobernante tendrá que ser el mandatario de la reconstrucción, pero también de la reconciliación”.

