Caen edificios si el constructor no cumplió las nomas: Rafael Yáñez, CBC, electrotechnology

“Después del sismo del 85 se crearon normas y están operando, lo que pasa es que, en el sismo de 2017, en edificios dañados, nuevos, principalmente, el constructor o la inmobiliaria no cumplieron esas normas”, nos dice contundente el Ingeniero Rafael Yáñez, director de Columbia Business Consulting, CBC electrotechnology.

En una entrevista exclusiva, el ingeniero experto en normalización y también ex presidente del Consejo de Armonización de Normas Electrotécnicas de las Naciones en las Américas, CANENA, comentó: “En mi opinión técnica profesional, en el 85 cuando yo todavía era estudiante, las normas y regulaciones en la construcción no existían en México.

“Después del sismo del 85 se crearon normas, se empezaron a aplicar, que son las que se están operando. Y el resultado del sismo de 2017 hubiera sido muy diferente el nivel de desastre si esas normas no estuvieran aplicadas.

“Lo que puso en evidencia el sismo del 19 de septiembre pasado, es que las edificaciones que no cumplieron debidamente o medio cumplieron, con esas normas, fueron las que fallaron”.

“Si ustedes analizan, los edificios de gran altura que hay en la ciudad no existían y que hoy son Torre Bancomer, Torre Mayor, Ixe, Banorte, a esos no se les rompió ni un vidrio, precisamente por la especificación y cumplimiento de las normas.

“Porque pertenecen a capitales que finalmente esas torres son un negocio, una inversión cuidada y hecha por inversionistas que contratan a la gente indicada para asegurar que su inversión va a ser para toda la vida útil de un edificio de ese tipo y que ese dinero que están invirtiendo para producir más dinero, va a estar seguro todo el tiempo y la gente que va a estar ahí va a estar segura, que son los empleados.

“En el caso de las fallas, principalmente de edificios de la ciudad de México, esta vez fueron en torres habitacionales, pero fueron torres de menos de 10 niveles, que parece ridículo que no haya habido suficiente ingeniería”.

¿No hubo ingeniería?

“La ingeniería sí la hay, la norma y regulación las hay, lo que no hubo fue el cumplimiento por parte del contratista o constructor de la especificación de los materiales y seguramente hubo buenos ahorros por bajarle la especificación al material.

“Hubo lugares donde había 2 o 3 edificios idénticos, construidos al mismo tiempo, sobre el mismo terreno, donde uno o dos se colapsaron y el tercero quedó intacto, eso sólo explica que el contratista a la hora que hizo la obra, la ganancia que sacó de la obra, hizo que se colapsara”.

¿El gobierno tiene la obligación de verificar esas normas?

“Si es en un sistema como el mexicano y el latinoamericano, donde si las cosas no son obligatorias y no son supervisadas por el gobierno. no se cumplen, sí y no.

“Porque tenemos otros sistemas como el de los productos eléctricos donde la normalización tiene un rango obligatorio y hay un buen porcentaje que es voluntario y los fabricantes están yendo por el lado voluntario de la normalización.

“Con todo esto no es que, si el gobierno hubiera hecho, no. El gobierno puede ser un regulador y todo, pero el gobierno no puede estar en todo.

“En otros países las normas son completamente voluntarias y se cumplen porque se cumplen. Porque si no, cuando fallan, hay demandas, y ese un gran reto con el que los afectados hoy, de edificios, condominios, departamentos, que a lo mejor ya estaban pagados, o están en un proceso de hipotecas, están enfrentando para poder cobrar los seguros.

“Hubo casos de departamentos que no tenían ni un año de haberse entregado, y fueron edificios que los vendieron como edificios verdes, sustentables, porque tenían celdas fotovoltaicas y se colapsó el edificio a la primera sacudida, y no son construcciones antiguas, son construcciones nuevas.

“Lo que pasa es que hubo de parte del constructor, de la inmobiliaria, una intención de hacer negocio más allá del negocio normal. Si hubieran cumplido las normas, no hubiera fallado el edificio”, concluyó.

@Sofiasi2010