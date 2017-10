Candidato de Frente Ciudadano debe ser de izquierdas: Aureoles

México. El gobernador de Michoacán del PRD, Silvano Aureoles, afirmó hoy en un acto público en Los Ángeles que el candidato presidencial de la alianza Frente Ciudadano por México debe ser de izquierdas para garantizar que se den las reformas que necesita el país.

“Creo sinceramente, y no es porque eso nos favorezca a los que militamos a la izquierda, que el candidato (de Frente Ciudadano) debería ser de izquierdas porque es la única posibilidad de que los cambios que están planteados se hagan realidad”, señaló Aureoles en una entrevista realizada frente al público del Auditorio Forest Lawn de la ciudad californiana.

“Si lo encabeza un militante de la derecha, son muchas las ataduras que se tienen con la mafia del poder. No van a poder enfrentar los retos y las transformaciones que el país necesita”, añadió.

El gobernador, que en varias ocasiones ha subrayado hoy su deseo de ser presidente de México, se encuentra de visita en California con motivo del mes de Michoacán en Los Ángeles, una iniciativa cultural que forma parte del Año de México en Los Ángeles declarado en 2017 por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

Aureoles participó hoy en varias actividades para honrar El Día de Muertos, una tradición con una gran historia en Michoacán, y aprovechó para reflexionar sobre la situación de su estado y del país y acerca de las elecciones presidenciales de 2018, que definió como “una gran oportunidad para México”.

“¿Por qué? Porque el modelo se agotó, el régimen político está agotado”, indicó Aureoles, quien anunció en junio que planea pedir licencia como gobernador a finales de este año para postularse como candidato.

La formación de izquierdas Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la cual Aureoles es miembro fundador, tejió el pasado septiembre una alianza denominada Frente Ciudadano por México con el también izquierdista Movimiento Ciudadano y el conservador Partido Acción Nacional (PAN) con el objetivo de derrotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aureoles aseguró que el Frente Ciudadano es una ocasión para crear “un gran bloque que permita construir una mayoría que dé certeza, estabilidad y gobernabilidad, y hacer las reformas que México requiere para poder transitar”.

Por el contrario, defendió que “si volviera a ganar el PRI, no va a hacer esa transición porque está agotada esa ruta”, y también criticó la opción del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que lidera el político de izquierdas Andrés Manuel López Obrador.

Según Aureoles, el discurso de López Obrador es como un disco “rayado” y auguró que si venciera Morena sería como regresar “cinco décadas” hacia un modelo de “centralismo brutal” con una visión del poder “unipersonal y muy cercana al autoritarismo”.

No obstante, el gobernador de Michoacán reclamó al Frente Ciudadano que ofrezca un método “transparente” y “limpio” de elección de su candidato que aporte “legitimidad” y evite que un “dedazo” o “una encerrona de unos cuantos”.

Por otro lado, Aureoles admitió el extendido desencanto de la ciudadanía con los políticos y el ambiente “anti-statu quo” que se respira en México: “La sociedad esté enojada con la clase política, a la que asocia de inmediato con corrupción, atraco, abuso de poder, vidas de reyes, fortunas hechas desde ese poder, tráfico de influencias…”.

No obstante, pidió que no se generalice a todos por igual: “Al final somos ciudadanos. Yo no soy de Neptuno, de Marte o de un planeta extraño. Soy un ciudadano común y corriente. Tengo un cargo público, soy de carne y hueso, tengo hijas, tengo madre. A mí lo que más me duele y lastima es cómo podemos ayudar a los demás”.

Sí admitió, sin embargo, que los gobernantes de Michoacán han “fallado” a su población porque un estado con la riqueza, cultura e historia como la de este territorio podría estar en otra dimensión económica y social.

“Pero no se hizo. Ha habido mucha irresponsabilidad en el ejercicio de gobierno por muchos años (…). Entiendo que no es fácil porque yo lo vivo ahora como gobernador, pero creo que sí nos ha faltado ir más a fondo, enfrentar los problemas para que Michoacán transite a otra etapa”.

Entre esos retos, Aureoles destacó reducir la violencia y mejorar las condiciones sociales y económicas para que la gente no tenga que migrar a otros lugares.

EFE